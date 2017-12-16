Bolu Heyelan Mağdurlarına Müjde! 2018 Bahar Döneminde Yeni Konutlar Tamamlanacak!

Baruş'tan müjdeli haber geldi. Heyelan mağdurlarının evleri gelecek yılın bahar döneminde tamamlanacak.

Bolu Valisi Aydın Baruş, 12 Aralık 2017 salı günü Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı olan Himmetoğlu Köyünde üzücü bir heyelanın meydana geldiğini, kaymakamın hemen olay yerine gittiğini, AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilerinin de köyü ziyaret ettiğini ve gerekli tüm incelemelerin sağlandığını söyledi.

Baruş: AFAD Rapor Hazırladı! Vatandaşlarda Problem Yok Ama Maddi Kayıp Var!

AFAD tarafından teknik rapor hazırlandı. Rapor sonucunda ise 5 kişiye ait olan 6 evin heyelandan etkilendiği tespit edildi. Söz konutların heyelanın meydana geldiği andan itibaren acil olarak tahliye edildiğini söyleyen Baruş, vatandaşlarda herhangi bir problem yaşanmadığını ancak maddi olarak kayıpların yaşandığını, maddi kayıpların giderilmesi için de tüm hukuki hakların takiplerini gerçekleştirdiklerini, kaymakamın gerekli görüşmeleri sağlayarak vatandaşlara konut temin edilmesi kapsamında gerekeni yaptığını, neticesinde de acil konut ihtiyacının giderildiğini söyledi.

Heyelan Alanında Gerekli Tüm Tedbirler Alınacak!

Vatandaşları zor durumda bırakmayacaklarını söyleyen Baruş, heyelan olduktan sonra kazı çalışmalarının durdurulduğunu, AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün hasar tespit çalışmalarını yaptıklarını,gerekli tüm tedbirlerin de alınacağını söyledi.

Baruş: 93 Vatandaşı Ev Sahibi Yapacağız!

İşletme kapsamında kamulaştırılan alan içinde vatandaşların ev sahibi olmaları için proje çalışmalarının bulunduğunu söyleyen Baruş, proje kapsamında da 93 hak sahibinin belirlendiğini, kamulaştırma alanında mülkleri bulunan 56 vatandaş ile şuanda yaşadıkları mahalleden başka mahalleye taşınmak isteyen 37 vatandaş için toplamda 93 vatandaşa belirlenen alana ev yapacaklarını söyleyen Baruş, söz konusu alanın büyüklüğünün yaklaşık olarak 156 dönüm büyüklüğünde olduğunu, bu alanında Türkiye Kömür İşletmeleri'nden düşük bir meblağ ile alındığını, proje çalışmalarının da sonuna gelindiğini,bahar aylarında da taşınma işlemlerini gerçekleştirilebilineceğini söyledi.