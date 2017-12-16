Sigorta Sektörü Türkiye İçin Stratejik Sektörlerden Biri Haline Gelecek!

Doğa Sigorta A.Ş CEO’su Nihat Kırmızı, geçtiğimiz 10 yılda sergilenen büyüme oranına bakıldığında sektörün ülkemizin ekonomisi için stratejik öneme sahip sektörlerden biri olarak ön plana çıktığını belirtti.

Doğa Sigorta A.Ş. Ceo’su Kırmızı, yazılı açıklamasında sigorta sektörü hakkında değerlendirmede bulundu.

Nihat Kırmızı, sigorta sektöründe bu yılı baz alarak değerlendirme yapmak için bu sektörde geçirilen son 10 yıl göz önüne alınarak sergilenen büyüme oranına bakmak gerekiyor diyerek sektörün hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade ediyor.

Sergiledikleri başarılı performansa ek olarak ekonomiye büyük ölçüde katma değer sağlayan sektörlerden birisi olmayı başardıklarını belirten Kırmızı, Sektörün ülkemiz için stratejik sektörler arasına girdiğini de belirtmiştir.

Tavan Fiyat Uygulamasının Etkileri Silinecek

2017’nin Nisan ayında getirilen tavan fiyat uygulamasının sektöre disiplin getirdiğini savunan Kırmızı buna ek olarak fiyatlarda gerileme olduğunu söyledi. Tavan fiyat sürecinin yıl sonu büyüme beklentilerini belirli bir düzeyde aşağı çektiğini ifade eden Kırmızı, buna rağmen yıl onunda çift haneli büyüme oranları beklediklerini belirtti ve 2018 yılının tavan fiyat sürecinden bağımsız bir büyüme gerçekleştireceği düşüncesini savundu. Sektörün yalnızca büyüme performansı değil yapılan yeni yönetmelik ve düzenlemelerle daha çok gelişen sigorta sektörünün Türkiye için ciddi bir potansiyeli olduğunu sözlerine ekledi.

Yeni Enstrümanlar Sigorta Sektörünün Gelişimini Hızlandıracak.

Bir diğer yandan 2017 yılında yürürlüğe girmiş olan Katılım Sigortacılığına İlişkin Çalışma Usul ve Esaslarını Düzenleyen Yönetmeliğinin katılım sigortacılığını yaygınlaştırmak ve ekonomiye katkı sağlamak açısında ciddi bir adım atıldı diyerek sözlerini devam ettiren Kırmızı, bu tür gelişmelerin 2018 yılı sigorta sektörüne yeni enstrümanlar kazandıracağını ve sigorta sektörünü hızlı bir döneme sokacağına inandığını dile getirmiştir.