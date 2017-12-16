Çiftçilere Müjde! ÇKS Başvuru Süresi Uzatıldı!

Çiftçilere müjdeli haber geldi. Süre Uzatıldı!

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlarını yaptıramayan ya da yaptırmayı unutanlar için müracaat süresi 31 Aralık 2017 Pazar gününe kadar uzatılma kararı alındı.

30 Haziranda Yürürlüğe Girdi!

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlayarak 30 Haziran'da geçerli olmak şartı ile yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda da 2017 yılı içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını yaptırmayan, yaptıramayan ya da yaptırmayı unutan çiftçiler için 30 Haziran olan son müracaat tarihi 31 Aralık 2017 gününe kadar uzatılma kararı alındı.

Bakanlık konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çiftçi Kayıt Sistemi'nin kayıt alına alındığı tarımsal veri tabanı olarak hazırlandığını hatırlatan Bakanlık, sürenin de uzatıldığı müjdesini verdi.

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine ilişkin olarak da üretim yılı kapsamında çiftçi başvurularının 30 Haziran günü sona erdiği ifadelerine yer verilen açıklamada, çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları ya da kiraladıkları tarım arazileri haricindeki Çiftçi Kayıt Sistemi'ne yeni bir çiftçi ile arazi kaydı yapılmayacağı ifadesi kullanıldı.

Çiftçi Kayıt Sistemine İlk Kayıt Nasıl Yapılır?

ÇKS'ye ilk kayıt 3 farklı yöntemle gerçekleşmektedir. Bunlar arazi sahiplerinin kendi başvuruları, araziyi kiralayanların başvuruları ve arazinin birinci dereceden yakınlarına ait olan başvurulardır. ÇKS'ye ilk kez kayıt olunuyorsa ilk olarak kimlik bilgilerinin yer alacağı evrakların doldurulması gerekmektedir. Tapunun da bir fotokopisinin alınıp tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesinin basılması gerekmektedir. Bunun takibinde ise C formunun doldurulması ve köyün yahut mahallenin muhtarına imzatılması gerekmektedir. Eğer ki bireylerin ikamet ettikleri yerde arazileri varsa Tarım İlçe Müdürlüğüne, eğer arazi merkez ilçede yer alıyorsa da Tarım İl Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir. Kayıt için gerekli olan evraklar ise şu şekildedir; Çiftçi Kayıt Formu, Boş C Formu, Kira Kontratı, Muvafakat 1 ve 2 ile B Formu'dur.