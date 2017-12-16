Dinçer Sigorta ve Döviz Risklerini Değerlendirdi!

Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer Bireysel Emeklilikte 2023 yılında 400 milyarlık bir büyüme hedefi olduğunu açıkladı.

Haluk Dinçer, Bireysel Emeklilikte fon büyüklüğünün her sene yüzde 30 oranında arttığını ve sene sonunda fon miktarının 80 milyara ulaşacağını ve 2023 yılında bu fon büyüklüğünü 400 milyara yükseltme hedeflerinin olduğunu belirtti. .

Otomatik Katılım hakkında olumlu düşüncelerinin olduğunu ifade eden Dinçer, Ülkemizin kaynağa ihtiyacı olduğunu belirterek Bireysel Emekliliğin uzun vadeli fon edinme açısından önemini vurguladı. Geçtiğimiz günlerde BloombergHT programı Üst Düzey’e konuk olan Dinçer sunucu Arzu Maliki’nin sorularını cevapladı.

Ülkemizin üçüncü çeyrekte yakalamış olduğu yüzde 11,1 oranındaki tarihi büyümeyi yorumlarken hükümetin sağladığı teşviklerin işe yaradığını ve iş dünyası ve çevresinin moralini yükselttiğini söyleyen Dinçer, hükümetin gideremediği sorunların ve kırılganlıkların üzerinde durdu. KGF kredileri hakkında ise olumlu yorumlar yaparak 1,5-2 puandan daha fazla olduğunu savundu.

Başbakan Yardımcısı Şimşek’in kısıtlama getirme düşüncelerine karşılık ise Başbakan Yardımcısının neden böyle bir adım atmak istediğini yorumlayarak herkesin kendi riskini almasından yana olduğunu söyledi.

Türkiye’de Yüzde 11,1 Büyüme Oranı

Haluk Dinçer üçüncü çeyrekte oluşan büyümeyi olumlu değerlendirdiğini belirtti. İlk iki çeyrekteki yüzde 5’lik büyümenin iş dünyasının moralini düzeltmeye yetmediğini ifade eden Dinçer, Hükümetin verdiği teşviklerin olumlu etkilerinin olduğunu söylerken Türkiye ekonomisinde düzeltilmemiş olan kırılganlıkları ve yüzde 13 seviyelerine çıkan enflasyondan ve faizlerin yüksekliğinden bahsetti. Cari ve tasarruf açıklarımıza da değinen Dinçer, yalnız 3. Çeyreği baz alacak olursak olumlu bir büyüme olduğunu söyledi.

KGF kredilerinin üçüncü çeyrekteki büyümeye etkisinin olup olmadığı sorusuna ise; KGF Kredilerinin 11,1 oranında ki büyümeye 1,5-2 puan katkısı olduğunu savunurken diğer teşviklerinde, KOSGEB, KDV ve ÖTV katkısı olduğunu belirtmiştir.

Kendi Riskini Kendisi Almalı

Dinçer, Başbakan Yardımcısı Şimşek’in Orta Ölçekli şirketler hakkındaki açıklamasına Serbest Piyasa görüşünde olduğunu ve her şirketin kendi riskini alması gerektiğini ifade etti.

2017 yılı Sigorta Sektörünü değerlendiren Dinçer, Sektörün ekonomideki iniş çıkışlardan bağımsız olduğunu belirtirken 2017 yılında görülen yüzde 7-8 oranına gerçekleşen büyümeyi Nisan ayında trafik sigortasına yapılan tavan fiyat uygulamasının olumsuz etkilediğini de eklemiştir. Bunu görmezden gelince gerçekleşen büyümenin 17-18 oranında olduğunu da ekleyen Dinçer, Bireysel Emekliliğin de her sene yüzde 30 civarı bir büyüme yakaladığını ve sene sonunda 80 milyarı bulacağını belirtip sözlerine 2023’te gerçekleşecek olan fon büyüklüğünün 400 milyarı hedeflediğini de ekledi. Elementer tarafta ümitli bir bekleyişlerinin olduğunu söyleyen Dinçer, KGF ve KOSGEB kredileri ile yüzde 45-50 oranında bir büyüme olacağını bu kredilerin sektöre canlı bir hava verdiğini ifade etti.

Genel anlamda da bakılacak olursa Sigorta sektörünün 2017 yılını başarılı geçirdiğini belirtti.

Dünyanın Hiçbir Yerinde Görülmeyen Teşvik

Otomatik Katılımın performansı hakkında yönetilen soruya; şu anda 6-7 milyonu bulan katılımcılardan bahsederek cevap vermeye başlayan Dinçer sözlerinin devamında hükümetin verdiği teşvikin dünyada görülmediğini, ancak finansal farkındalığın gelişmeyişi dolayısıyla meydana gelen güvensizliğe de değindi. Yine de tüm bunlara rağmen kötü bir durumda olmadığını ve olumlu baktığını açıklamıştır. Otomatik Katılım sayesinde 12 milyonda 6 milyon kişiyi kazanma ihtimali üzerinde durdu. İşverenlerin bu konuda destekte bulunması gerektiğini de söylerken tasarruf açığını araya katarak bunun onları da etkilediğinin altını çizmiştir.

Sigortanın Sabancı Holding’te ki yerine cevap olarak, Stratejik büyüme platformları olarak gördüklerini ifade etmiştir.

Trafik Sigortasında Tavan Fiyatın arttırılması hakkında ise Ocak ayında yapılacak yüzde 5’lik zam ve Temmuz ayında yapılacak yüzde 5’lik zam bahsi geçtiğini ancak kesinleşmediğini söyledi.