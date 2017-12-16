Akbank'tan Borçlanma İhracı için Genel Müdürlüğe Yetki!
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Akbank'tan Borçlanma İhracı için Genel Müdürlüğe Yetki!


Akbank'tan Borçlanma İhracı için Genel Müdürlüğe Yetki!
Akbank'tan Borçlanma İhracı için Genel Müdürlüğe Yetki! Pınar Çürük - Tarih: 2017-12-16 Saat: 12:46:05
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Akbank, 10 milyar liraya kadar olan borçlanma ihracı kapsamında genel müdürlüğe yetki verdi.

Akbank, 10 milyar liraya kadar olan borçlanma ihracı kapsamında genel müdürlüğe yetki verdi.

Akbank, yurt içinde olmak kaydıyla 10 milyar Türk Lirasına kadar olan farklı çeşitlerde ve vade sürelerindeki Türk Lirası cinsinden olan borçlanma aracı ihracı kapsamında genel müdürlüğe yetki verdi.

Akbank'tan Açıklama!

Akbank, konu ilgili bilgilendirme yaptı. Bankanın Yönetim Kurulu tarafından, yurt içinde 10 Milyar Türk Lirasına kadar farklı çeşitlerde ve farklı vade sürelerinde Türk Lirası cinsinden, bir ya da birden çok ihraç yolu ile finansman bonosu yahut tahvil ihraç edilmesine karar verildiğini söyleyen Akbank, ihraç edilecek finansman bonosu ya da tahvillerin vadelerinin 5 yıldan fazla olmayacak şekilde belirlendiğini, yapılacak olan satışların halka arz yöntemi ile gerçekleştirilmesi, piyasa şartlarına bağlı olmak kaydıyla iskontolu ya da kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarını ise değişken ya da sabit faizli olarak ihraçlarının gerçekleştirilmesi, ihraç edilecek olan borçlanma araçları ile uygun hazine bonosu ya da devlet tahvillerinin bir ya da birkaç tanesinin referans alınması işlemlerinin yürütüleceğini söyleyen Akbank, aynı zamanda da gerekli olması halinde de ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin ise oranının belirlenmesi, ödemelerinin yapılacağı faiz oranları da dahil edilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçları kapsamında tüm koşulların ve hükümlerin belirlenmesi, buna ilişkin olarak da BDDK, SPK ve diğer meciler nezdinde gerekli olan başvuruların gerçekleştirilmesi ile diğer işlemleri yapılması için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine karar alındığını söyledi.

Akbank borçlanma ihracı
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