TOKİ Sosyal Konut Çalışması Çok Sayıda Vatandaşı Ev Sahibi Yaptı!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Bakanlık arasında imzalanan protokol kapsamında yaklaşık olarak 8 sene önce start verilen Sosyal Konut Projesi sayesinde maddi durumları el vermeyen binlerce vatandaş kendi evinin sahibi olma mutluluğuna ulaştı.

Bakanlık verilerinden elde edilen bilgiler kapsamında, geçen yıl 28 bin 604 tane konut hak sahiplerine verdi. Şuanda yapım aşaması devam eden konut sayısı ise bin 496.

Bakanlıktan TOKİ'ye Kaynak Aktarımı!

Sosyal Konut Projesi kapsamında 2017 yılının kasım dönemi sonu itibari ile destek alan aile sayısı ile 31 bin 841 olarak açıklandı. Bakanlık tarafından sosyal konut uygulamalarına ilişkin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına kaynak aktarımı yapıldı. Söz konusu kaynak tutarı ise yaklaşık 1,5 milyar lira olarak açıklandı.

270 Ay Vadeli, Kefilsiz ve Peşinatsız Ödeme İmkanları

TOKİ tarafından inşa edilen 1+1 ile 2+1 tipindeki konutlarda sosyal konut uygulamaları kapsamında kefil zorunluluğu ya da projenin başlangıç evresi için peşinat sorunu bulunmuyor. Böylelikle de dar gelirli vatandaşlara 270 ay vadeli ödeme planları ile geri ödeme imkanları sağlanıyor.

TOKİ'den Düşük Tutarlı Ödeme İmkanı!

Konutların geri ödemeleri ise düşük tutarlı taksitler ile yapılabiliniyor. Taksit tutarları evlerin metrekarelerine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor ve hem sabit hem de faizsiz olarak 100 TL, 130 TL gibi düşük meblağlarda ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Engelli Vatandaşlara Özel Kontenjan!

Bunların yanı sıra çalışmalar kapsamında sunulan bir diğer güzellik ise engelli bireyler için ek kontenjan ayrılması. Sosyal Konut Uygulamalarına ilişkin olarak engelli vatandaşlar için yüzde 10'luk özel kontenjan bulunuyor.