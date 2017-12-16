Tüm Yatırım Araçları Bu Hafta Kazandırdı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, bu haftayı yüzde 1.31 oranında değer artışıyla 109.330,17 seviyesinde sonlandırdı. BIST Mali Endeksi yüzde 0.84 yükselerek 128.983.24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1.85 yükselerek 122.364,08 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1.95 yükselerek 79.054,06 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 1.37 yükselerek 162.184,09 puana ulaştı. Aynı hafta içinde Teknoloji Endeksi ise yüzde 0.25 oranında değer kaybı yaşayarak 133.241,61 puana düştü.

Borsa İstanbul'da bu hafta en fazla değeri artan hisse senedi Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret olarak öne çıkarken, firmanın hisseleri yüzde 74.56 oranında yükseldi. Gersan Elektrik’ten sonra en fazla değeri artan diğer hisseler ise yüzde 45.95 oranında yükselen Asil Çelik Sanayi ve Ticaret, yüzde 41.67 oranında yükselen Transtürk Holding olarak sıralandı.

Hafta sonuna kadar en çok değer kaybı yaşayan hisse senedi ise yüzde 20.33’lük düşüşle Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri olarak gözlemlendi. Hateks Hatay Tekstil İşletmelerini, yüzde 17.29 oranında değer kaybıyla Euro Kapital Yatırım Ortaklığı, yüzde 14.55 oranında düşüşle Euro Trend Yatırım Ortaklığı izledi. Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan en kıymetli şirketler; 44 milyar 403 milyon 573 bin 980 lirayla Koç Holding, 42 milyar 126 milyon lirayla Garanti Bankası, 37 milyar 400 milyon lirayla Akbank olarak sıralandı.

Altın Yükselişte

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1.82 oranında yükselerek 157 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1.74 yükselerek 1050 liraya çıktı. Serbest piyasada bu haftayı dolar ve euro yükseliş eğiliminde sonlandırdı. Doların satış fiyatı 1.07 oranında yükselerek 3.8710 liraya, euronun satış fiyatı ise yüzde 1.35 yükselerek 4.5660 seviyesine çıktı.