Türkiye Diğer Ülkelere 21 Milyar Dolar Tutarında Mali Destek Sağladı!

Türkiye, 2010-2016 seneleri arasındaki süreçte en fazla resmi kalkınma desteği 13 milyar 666 milyon dolar olarak Suriye'ye sağlandı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı’nın elde ettiği veriler dahilinde, gerçekleştirilen dış yardımların yüzde 62'lik bölümü Suriye'ye, yüzde 9.54'ü Afrika ülkelerine, yüzde 5.44'lük bölümü Türk cumhuriyetlerine, yüzde 4.3'ü Balkan ülkelerine ve kalan kısmı ise diğer bölgelerdeki ülkelere yapıldı.

En Çok Destek Suriye’ye Verildi

Türkiye, 2011 senesinde yapılan rejim karşıtı gösterilerin iç savaş haline gelmesiyle ekonomisi zor duruma giren Suriye'ye, bu sürecinde 13 milyar 666 milyon dolar tutarında resmi kalkınma yardımı yaptı. Suriye'ye yalnızca 2016 senesinde yapılan yardım 5 milyar 851 milyon dolar tutarında. Türkiye'nin 2016 senesinde "İki Taraflı Resmi Kalkınma Yardımları"ndan en çok faydalanan ilk 10 ülke sırayla Suriye, Somali, Filistin, Afganistan, Bosna-Hersek, Kırgızistan, Makedonya, Kazakistan, Azerbaycan ve Nijer olarak belirlendi.

Türkiye, 2010-2016 sürecinde, Türk cumhuriyetlerinden Kırgızistan'a 603.4 milyon dolar tutarında, Kazakistan'a 281 milyon dolar tutarında, Azerbaycan'a 157 milyon dolar tutarında, Türkmenistan'a 79.4 milyon dolar tutarında, Özbekistan'a 47.4 milyon dolar ve Tacikistan'a 24 milyon dolar tutarında resmi kalkınma yardımı yaptı.

Türkiye'nin bu süreçte, Suriye ve Türk cumhuriyetleri haricinde ciddi boyutta dış yardımda bulunduğu ülkeler arasında 750 milyon dolarlık destek tutarıyla Somali, 634 milyon dolarlık destekle Afganistan ve 454 milyon dolarla Mısır yer almakta. Türkiye, aynı süreçte Filistin'e 313 milyon dolar, Tunus'a 212 milyon dolar ve Irak'a 167 milyon dolar kalkınma desteği sağladı.

Türkiye, 2016 senesi bölgesel kalkınma ajanslarına 203 milyon dolar, Birleşmiş Milletlere 35 milyon dolar, Dünya Bankası ve diğer alanlara ise 12 milyon dolar tutarında ödeme yaptı. Bu sayede Türkiye, 7 sene içinde 170 ülkeye kalkınmaları için toplam 21 milyar dolar tutarında mali yardım sağlamış oldu.