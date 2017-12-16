Nihat Zeybekci Teşvik Programını Açıkladı! Sene Sonuna Kadar Bitecek
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Nihat Zeybekci Teşvik Programını Açıkladı! Sene Sonuna Kadar Bitecek


Nihat Zeybekci Teşvik Programını Açıkladı! Sene Sonuna Kadar Bitecek
Nihat Zeybekci Teşvik Programını Açıkladı! Sene Sonuna Kadar Bitecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-16 Saat: 14:23:13
Anasayfa Eko Gündem Nihat Zeybekci Teşvik Programını Açıkladı! Sene Sonuna Kadar Bitecek

Muhabirlere açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, proje bazlı teşvik sisteminde geldikleri son noktaya kadar bilgilendirme yaptı.

Proje bazlı teşvik sisteminde 70 milyar lira tutarında yatırım yapmaya hazırlandıklarına dikkat çeken Ekonomi Bakanı Zeybekci, bütün girişimcilere 70 milyar lira yatırım teşvik belgesini tek seferde vereceklerini bildirdi. Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında, desteklenecek yatırımlar hakkında çalışmalarını 2017’nin sonunda kadar bitireceklerini dile getiren Zeybekci, günümüze kadar 70 milyar liralık yatırım tutarına az kaldığını belirtti.

Yatırımlara dair Bakanlar Kurulu’nun kararlarına uyulacağına dikkat çeken Zeybekci, şu an çalışmalarını sürdürdüklerini, çalışmaların sonlanmasının ardından konuyu Bakanlar Kurulu'na sevk edeceklerini açıkladı. Yapılacak tüm yatırımlara Bakanlar Kurulu’nun karar vereceğini anlatan Zeybekci, günümüze kadar netlik kazanan yaklaşık 12-13 adet yatırımın bulunduğunu ifade etti. Her sektöre ait yatırım başvurularının bulunduğuna işaret eden Zeybekci, tıp ve enerji teknolojilerinden petrokimya sektörüne kadar tüm kalemlerde, geniş kapsamlı yatırım başvurusu aldıklarını dile getirdi.

İstihdam Yüzde 60 Oranında Artacak

Tüm sektörlerden teşvik sistemine yapılan başvuruların yoğunluğuna işaret eden Zeybekci, ilerleyen süreçte cari açıkla mücadelede, arzı yükseltmekte ve Türkiye’nin seçtiği alanlarda dünya devlerini oluşturmak için yapılan çalışmalarda ciddi sonuçlar alacaklarını anlattı. Yatırım teşvik belgelerinde 2017’de, 2016 senesine kıyasla proje adedi olarak yüzde 50'nin üstünde, tutar olarak ise yaklaşık yüzde 80'in üzerinde ve istihdam olarak yüzde 60 oranında artış öngörülüyor. Beklentilerin 2018 senesinde faaliyete geçeceğine değinen Zeybekci, özel sektör yatırımlarının, üretim faaliyetlerinin, cari açığı dengeleyici, ithalatı ikame edici alanların üretim faaliyetleriyle alakalı ciddi boyutta gelişmeler göreceklerini belirtti. Alınacak tedbirlerin devam ettiğini anlatan Zeybekci, yurt içindeki üretimi koruyucu, haksız rekabeti önleyici çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

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