İstihdama En Fazla Katkı Hizmet Sektöründen Sağlanıyor
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İstihdama En Fazla Katkı Hizmet Sektöründen Sağlanıyor


İstihdama En Fazla Katkı Hizmet Sektöründen Sağlanıyor
İstihdama En Fazla Katkı Hizmet Sektöründen Sağlanıyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-16 Saat: 14:38:58
Anasayfa İthalat&İhracat İstihdama En Fazla Katkı Hizmet Sektöründen Sağlanıyor

Toplam istihdam sağlanan vatandaşın yüzde 50’lik bölümünden fazlasının hizmet sektöründe çalıştığına değinen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bunun sonucunda artı 2 istihdam seferberliğine en büyük katkıyı da hizmet sektörünün sağlayacağını ifade etti.

Mehmet Büyükekşi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın da katılımda bulunduğu "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödül töreni esnasında yapmış olduğu konuşmada, ‘017 senesinin ilk 11 aylık sürecinde ürün ihracatının yüzde 10.4 oranında yükselerek 143 milyar doları geçtiğini bildirdi. Hizmet ihracatında ise daha ciddi bir başarı elde edildiğine dikkat çeken Büyükekşi, geçtiğimiz sene 37.3 milyar dolar tutarındaki hizmet ihracatının, 2017 senesinin ilk 10 aylık sürecinde geçilerek yüzde 16 yükselerek 37.5 milyar dolara ulaştığını dile getirdi.

Hizmet sektörünü konuya dair bilgilendirmek istediklerini ifade eden Büyükekşi, 2023 senesinde 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedeflerine ulaşmayı dilediğini belirti. Hizmet ihracatçılarını motive etmek istediklerini dile getiren Büyükekşi, ihracat yapan kişi, şirket ve kurum sayısını arttırmayı ve bunların devamlılığını sağlamayı planladıklarını aktardı.

Daha Çok Serbest Ticaret Anlaşması İmzalanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artı 2 İstihdam Çağrısı"nda bulunduğunu hatırlatan Büyükekşi, toplam istihdamın yüzde 50’lik kesiminden fazlasının hizmet sektöründe çalıştığını anlattı. Büyükekşi, bu nedenle artı 2 istihdam seferberliğine en büyük katkıyı da hizmet sektörünün sağlayacağını anlattı.

Verilecek ödüllere göre, araştırmaya konu olan şirketler 2016 senesinde toplam 18.5 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirmesine eş değer olarak, 495 bin kişi istihdam ederek ve 7.5 milyar dolar tutarında ekonomiye katkıda bulundu. Yeni nesil Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)’ların sayısının çoğalmasının gerekliliğine değinen TİM Başkanı Büyüekşi, hizmet sağlayan STA anlaşmalarının daha çok ülkeyle imzalanmasını istediklerini belirtti.

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