Aşırı Ve Zamansız Balık Avı Fiyatları Uçurdu!

Muhabire yapmış olduğu açıklamalarda Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, 2017 senesi balık sezonu için yeterli avın yapılmadığını ifade etti. Bu senenin çok kötü bir sezon olduğunu dile getiren Karakaş, geçmiş dönemlerde çok fazla av yapamamalarına karşın yeterli seviyede balıkçılık olduğunu anlattı. Balık cinslerinden hamsi, istavrit, palamut, barbun türlerinden birinin kesinlikle bulunduğuna değinen Karakaş, mutlaka bir çeşit balığın yüksek miktarda avlandığını anlattı. 26 senedir balıkçılıkla uğraştığını anımsatan Karakaş, bu sezonun en kötü av sezonu olduğunu söyledi. Balıkçılığın giderek daha kötü olmaya başladığını aktaran Karakaş, balık türlerinin azlığını küresel ısınma, aşırı ve zamansız avcılığa bağladığını belirtti.

Balıkçılık Denetimleri Sıkılaştırılmalı

Denizlerin balık avı için artık yeterli olmadığına değinen Karakaş, tekne radarlarının küçültülmesinin gerektiğini, hiçbir balığın kaçma şansının olmadığını anlattı. Denetimlerin artmasının gerekliliğine değinen Karakuş, denetleme yaparken yalnızca limanların değil, teknelerin de denetlenmesinin gerektiğine işaret etti. Karakaş, zamansız ve aşırı ava engel olunması için kota uygulaması yapılması ve balıkçılığa kota getirilmesi gerektiğini söyledi.

Balık fiyatlarının fazla olduğuna işaret eden Karakaş, 2 Aralık tarihinden sonra balıkçı tezgahlarında dondurulmuş hamsinin satıldığını, bu sezonda en çok avı yapılan ve taze satılan balık türünün bu sene tezgarlarda olmadığına dikkat çekti. Orta Karadeniz'de avlanan hamsilerin ise yem fabrikalarına satıldığını anlatan Karakuş, üreticinin daha çok kazanç sağlamak için balıkları fabrikalara sattığını anlattı. Dondurulmuş balıkların 30 ila 40 liradan satışa sunulduğuna işaret eden Mustafa Karakaş, balıkçılıkla geçim sağlayanlar için zor bir sezon olduğunu dile getirdi.