Avrupa Birliğinden Sanal Paraların Kullanımını Takip Kararı!

Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi esnasında 15 Aralık Cuma günü tartışılan uygulama, Bitcoin de içinde olmak üzere bütün sanal para birimlerinin kullanıldığı çevrimiçi döviz platformlarına yeni kurallar koyacak. Sunulan önergenin terör ve para aklama finansmanlarına engel olmak amacıyla yürürlüğe girmesinin istendiği ifade edilirken, eş zamanlı olarak eskiden bu platformlarda sanal para birimi kullanan anonim kullanıcıların yönergenin yürürlüğe girmesi halinde kimliklerinin ortaya çıkacağı bildirildi.

AB'nin yönetici kolu olan Avrupa Komisyonu'nun, 2015 senesi ve 2016 senesinde Brüksel ve Paris'te gerçekleştirilen terör saldırılarının Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin kullanılması yoluyla finanse edildiği düşünülüyor. Bu nedenle sunulan önergeye dair Avrupa Birliği Adalet Komiseri Vera Jourova, onaylanması beklenen bu önergenin, kara para aklama ve terör finanse etmenin önüne geçecek bir şeffaflık getireceğini dile getirdi.

Ulusal Yasalarda Da Bu Kurallar Bulunacak

Cennet Belgeleri ve Panama Belgeleri'nin basına sızmasından sonra Avrupa Birliği, para aklama ve vergi kaçırma konularına dair harekete geçeceğini ilan etmişti. Avrupa Birliği'nin 2015 senesinde faaliyete soktuğu Dördüncü Para Aklama Önleme Yönergesi, 15 Aralık Cuma gününde sunulan yönergeyle beraber yeniden masaya yatırıldı. Toplantıdan sonra yönergenin bu dönemden sonraki 18 ay içinde Avrupa Birliği üye eyaletleri tarafından onaylanması ve bu sanal para birimlerinin kullanıldığı çevrimiçi döviz platformlarına dair kuralların ulusal yasalarda yer alması kararına varıldı.