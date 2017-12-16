Netlog Lojistik 366 Milyon Dolarlık Hizmet İhracatı Gerçekleştirdi
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Netlog Lojistik 366 Milyon Dolarlık Hizmet İhracatı Gerçekleştirdi


Netlog Lojistik 366 Milyon Dolarlık Hizmet İhracatı Gerçekleştirdi
Netlog Lojistik 366 Milyon Dolarlık Hizmet İhracatı Gerçekleştirdi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-16 Saat: 15:36:34
Anasayfa İthalat&İhracat Netlog Lojistik 366 Milyon Dolarlık Hizmet İhracatı Gerçekleştirdi

“Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri” kapsamında ikinci defa birinci sıraya yerleşen Netlog Lojistik Grubu, 2016 senesine kıyasla iki basamak daha yükseldi ve Türkiye'nin en büyük altıncı hizmet ihracatçısı konumuna geldi.

Ödüle dair muhabirlere açıklamalar yapan Netlog Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, yapılan tüm yatırımların lojistik sektöründe Türkiye’den bir dünya markası çıkarma hedeflerine dayandığını dile getirdi. Türkiye ile beraber büyüme gösteren bir şirket olduklarına işaret eden Çak, ülke ekonomisinin dünya çapında hak ettiği değere ulaşması için yatırımlarına devam edeceklerini vurguladı. Şirket, 2018 senesinde lojistik, depolama ve altyapı alanlarına 200 milyon dolar tutarında yatırım yapmayı düşünüyor.

Sektör Yatırımları 2018’de Devam Edecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in, Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle bu sene ikincisi düzenlenen “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” programında, hizmet şampiyonlarına ödülleri teslim edildi. Sektörlerde ilk üçe giren şirketlerin ödüllendirildiği bu törende, Netlog Lojistik Grubu, 366 milyon dolar tutarında hizmet ihracatıyla, “Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri” kategorisinde 2016 senesinden sonra tekrar birinci oldu. Netlog Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, ödülünü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden teslim aldı. Netlog Lojistik Grubu, 500 şirketin araştırıldığı “Türkiye’nin  En Büyük Hizmet İhracatçıları” listesinde 2016 senesine kıyasla iki basamak yükselerek altıncı sıraya çıktı.

İlerleyen süreçte sürdürülebilir büyüme trendini devam ettirme hedefinde olduklarını aktaran Çak, altyapılarını güçlendirmeyi, personellerine ve sektöre yatırım yapmayı sürdüreceklerini ifade etti. Küresel büyüme vizyonlarına katkı sağlayacak yeni ortaklıkların ve satın alma fırsatlarının değerlendirileceğini aktaran Çak, bunun için 2018’de lojistik, depolama ve altyapı alanlarına 200 milyon dolar yatırım yapacaklarını bildirdi.

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