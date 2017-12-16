Türkiye'den İthal Enzim Alımına Karşı Yerli Üretim Hamlesi!

Enzim üretimi amacıyla açılan İstanbul Protein Araştırma ve İnovasyon Merkezi, kısa süreç içinde ticari hayata katılacak 2 ürün geliştirdi. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA)’nın destekleriyle açılan Üsküdar Üniversitesi İstanbul Protein Araştırma ve İnovasyon Merkezi (PROMER), her geçen sene daha da artan enzim ithalatını azaltmak amacıyla yerli üretim için kuruldu. PROMER, şimdiden ticarileştirilecek 2 ürün geliştirmiş durumda. Ulusal ve uluslararası patent almak içinse süreç başladı. Geliştirilen ürünlerden birinin, gıda endüstrisinde birden çok kullanım yeri bulunuyor. Geliştirilen ikinci ürün ise gıda takviyelerinde önemli bir kullanım alanına sahip. Patent başvurusunun ardından iki şirkette ticarileştirme sürecine girmiş olacak. Muhabirlere açıklamalarda bulunan İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Özgül Özkan Yavuz, 2009 senesinden günümüze her sektörün yenilikçiliğini desteklediklerini ve bunu tüm çalışmalarına yansıttıklarını dile getirdi.

İstanbul'un yeniliklere açık, yaratıcı, çözüm odaklı, yüksek katma değerler oluşturan bir bilim şehri olması yönünde çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Yavuz, Üsküdar Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı bu projeyi ve İstanbul Protein Araştırma ve İnovasyon Merkezi projesini gıda endüstrisinde yerli üretimin yapılması için desteklediklerini bildirdi.

Sektör Çalışanlarıyla Girişimciler Ortak Noktada Buluşacak

Projelerin toplam bütçesi 893 bin lira tutarında olan bu merkez, açılışta Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı dahilinde yüzde 84.5 oranında desteklenmiş durumda. Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına teşvikler vermeye devam eden program, Türkiye’nin küresel pazarda rekabet edebilecek güce ulaşması için Ar-Ge çalışmalarına ve yenilikçiliğe teşvik ediyor. Bunun yanı sıra kurulacak kuluçka merkeziyle öğrenci, akademisyen, sektör çalışanları ve girişimcilerin temas kuracağı ortak bir platformun oluşmasını planladıklarına değinen Yavuz, endüstriyel enzim ve protein molekülleri alanlarında sanayi ve akademisyenlerin yenilikleri izleyerek bir araya getirilmesinin de sağlanacağını aktardı.