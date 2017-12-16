Dünyaca Ünlü Hennes & Mauritz Mağaza Kapatma Kararı Aldı

Dünya genelinde tanınan ve çok sayıda müşterisi bulunan İsveçli giyim firması H&M'in senenin son çeyreği baz alındığında cirosunda yaşanan yüzde 4 oranındaki kayıptan ötürü tasarruf önlemleri alacağı açıklandı. Buna göre Hennes & Mauritz'in uzun bir aradan sonra ilk defa mağaza kapatacağı belirtildi.

Hennes & Mauritz'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Karl Johan Persson, Stockholm'de gerçekleştirdiği açıklama doğrultusunda, mevcutta olan bazı mağazaların kapatılacağını ve mağaza açılışlarının daha az sayıda yapılacağını belirtti.

Müşteriler İnternet Alışverişlerine Yöneldi

Deutsche Welle'nin yapmış olduğu haber doğrultusunda Persson açıklamasında, müşterilerin büyük çoğunluğunun internet üzerinden alışverişlerini gerçekleştirmeleri sonucunda mağazaların beklenilen kazançları elde edemediğini dile getirdi. Hızlı bir şekilde değişim gösteren müşteri alışkanlıklarından dolayı uyum sürecine girilmesinin zorunlu bir hale geldiğini aktaran Persson, internet üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde olumlu yönde gelişmeler kaydedildiğini ifade etti.

Hennes & Mauritz'in bu senenin son çeyreğiyle geçtiğimiz senenin aynı dönemi karşılaştırıldığında yaklaşık olarak 5 milyar euro değerinde düşüş görüldüğü belirtilirken, Hennes & Mauritz'in tam olarak kaç mağazasının kapatılacağı hakkında ise net bir bilgi verilmediği dile getirildi.

Hisseler Borsada 2009 Yılından Bu Yana En Düşük Seviyede

Global alanda toplam 4 bin 553 mağaza sahibi olan Hennes & Mauritz'in cirosunun 1998 senesinden beri ilk defa azalma yaşadığı belirtilirken, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Karl Johan Persson'un açıklamaları çerçevesinde hisselerin borsada yüzde 14 değer kaybı yaşayarak 2009 senesinden beri en düşük seviyeye gerilediği dile getiriliyor.

Öte yandan 1947 senesinde kurulan Hennes & Mauritz'un binlerce kişiye istihdam sağladığı ve marka değerinin 21 milyar dolardan fazla olduğu biliniyor.