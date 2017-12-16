Sertifika Sahibi Emlakçılar Olmadan Ev Satılamayacak!

Gayrimenkul danışmanlık şirketi olan Realty Co. Dünya Başkanı olarak görev yapan Fatih Elibol, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanmış olan ve görüşe sunulan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'yla alakalı değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Başkan Fatih Elibol değerlendirmesinde, Türkiye genelinde dünyanın en iyi gayrimenkul yasasının oluşturulmaya çalışıldığının altını çizerek, yasanın oluşturulma aşamasında dünyada bulunan bütün örneklerin incelendiğini, ele alındığını ve ülke için en iyisinin yapılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Gayrimenkul yasası sayesinde emlakçıların belirli bir sertifika sahibi olacağına değinen Elibol, bu şekilde emlakçıların sorumluluklarının bulunacağını aktardı. Sertifikanın devlet tarafından verilmesinden dolayı emlakçıların sorumluluk taşıyacağını kaydeden Elibol, artık hiç kimsenin kafasına göre iş yapma lüksünün olmadığını dile getirdi.

Tüketici Mağdur Olmayacak

Değerlenmemiş olan gayrimenkullerin satılmaması gerektiğini ve bunun üzerinde çalışmalar yapıldığını aktaran Elibol, çalışmalar sayesinde bahsi geçen gayrimenkulün asıl değerinin belirlenebileceğini ve yapılacak bütün işlemlerin yasal olacağını ifade etti. Dolandırıcılığın önüne bu sayede geçilebileceğini aktaran Elibol, vergi kayıplarının ve tüketicilerin mağduriyetlerinin de ortadan kalkacağını işaret etti.

Emlakçılardan bahsettiğini fakat konut sahiplerininde zaman zaman hatalar yapabildiğini belirten Elibol, bundan sonra devletin vermiş olduğu gayrimenkul sertifikasına sahip emlakçılar olmadan hiç kimsenin gayrimenkulünün satışını gerçekleştiremeyeceğini belirtti.

Yabancı Yatırımcıların İştahı Arttı

Konuşması sırasında Türk Lirası'nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybından dolayı yabancı yatırımcıların iştahlarının arttığını vurgulayan Elibol, ülke genelinde bir çok şehirden yabancıların konut aldığını ifade etti. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenlerinden bahseden Elibol, Türkiye'nin her sene gelişen ve büyüyen bir ülke konumunda olduğunu ve sıkıntıları çok hızlı bir şekilde atlatabildiğini dile getirerek, yabancılara yapılan satışların önümüzdeki her sene yüzde 10 ila yüzde 15 arasında artış göstereceğini sözlerine ekledi.