5.30 Bitcoin Vererek Ev Sahibi Olabilirsiniz!

Uzun süredir gündemden düşmeyen sanal para birimi Bitcoin hakkında gerginlikler devam etse bile, Bitcoin her geçen gün yaygınlaşmayı sürdüyor. Türkiye'de de geniş alanlara yayılma eğilimini sürdüren Bitcoin, gayrimenkul sektöründen, E-ticaret sektörüne kadar çok sayıda alanda faaliyetine devam ediyor.

Türkiye genelinde Bitcoin'i ödeme araçlarından biri olan kabul eden işletmelerin sayısında her geçen gün artış yaşanırken, ülke genelinde şu anda yaklaşık olarak 40 ila 50 arasında işletme Bitcoin ile ödeme avantajı sunuyor.

5.30 Bitcoin'e Ev Satın Alınabilir

Gayrimenkulde sanal para birimi Bitcoin ile ödeme kabul eden firmalar arasında gösterilen firmalardan biri ise Miavita olarak biliniyor. Projenin yönetim firması sahibi olan Erdal Daldaban konu hakkında açıklamalarda bulunarak, gerçekleştirdikleri satışlarda Bitcoin ile ödeme imkanının bulunduğunu ifade etti.

Henüz Bitcoin ile bir satışın gerçekleşmediğini fakat bahsi geçen konuda ilgili kişilerin bulunduğunu dile getiren Daldaban, Japonya'dan ve yurtiçinden birer kişi olmak üzere talep geldiğini ifade etti. Daire büyüklüklerine göre Bitcoin bedeli belirlediklerini aktaran Daldaban, yaklaşık 360 bin TL'lik değeri bulunan dairenin Bitcoin fiyatının 5.30 olduğunu işaret etti.

E-ticaret sitelerinin bazılarınında Bitcoin ile alışverişi kabul ettiği belirtilirken, bir e-ticaret sitesinin sahibi olan İlhan Gülenç yaptığı açıklamada 2014 senesinden bu yana sanal para birimi Bitcoin ile ödeme alabildiklerini dile getirdi. Bu durumun herhangi bir riskinin olmadığını belirten Gülenç, bu zamana kadar yapılan yaklaşık 7 bin siparişin ödemesinin Bitcoin ile yapıldığını aktardı.

Bir Çok Marka Bitcoin Ödemesi Kabul Ediyor

Dünya genelinde de Bitcoin ile alışverişe izin veren bir çok firmanın mevcut olduğu ifade edilirken, popülaritesi yüksek olan Wordpress, Microsoft, Shopify, Reddit, Dell gibi markalarında Bitcoin ile ödeme kabul ettiği biliniyor.