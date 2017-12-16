Dünyanın En Küçüğü Olarak Biliniyor! Türkiye'de İlk Defa Üretildi
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Dünyanın En Küçüğü Olarak Biliniyor! Türkiye'de İlk Defa Üretildi


Dünyanın En Küçüğü Olarak Biliniyor! Türkiye'de İlk Defa Üretildi
Dünyanın En Küçüğü Olarak Biliniyor! Türkiye'de İlk Defa Üretildi Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-16 Saat: 17:36:24
Anasayfa Eko Gündem Dünyanın En Küçüğü Olarak Biliniyor! Türkiye'de İlk Defa Üretildi

Dünyanın en küçük tahıl üretimi Türkiye'de ilk defa yapıldı.

Tahıl ürünü olarak bilinen teff, dünyanın en ufak tahıl özelliğini taşıyarak, Etiyopya çevresinde yetişiyor. Eskişehir'de ilk kez İlhami Dayar isimli vatandaşın üretimini yaptığı teff, Türkiye'de bir ilk olarak belirtildi. 

Toplam üç dönümden oluşan alana teff ekimi gerçekleştiren Dayar, yaklaşık 200 kilogram civarında hasat elde etti. Teff'in bir çok hastalığa iyi geldiğini belirten Dayar, 2018 senesinde toplam 150 dönüm arazi kullanarak teff ekimi gerçekleştireceğini ve Türkiye'de bulunan tüm çölyak hastalarının ihtiyacı olan miktarı karşılamayı hedeflediğini aktardı.

Dünyanın En Küçük Tahılı 

Teff'in en dikkat çekici özelliğinin içerisinde gluten bulunmaması olduğuna değinen Dayar, ürünü Etiyopya'dan getirdiğini belirtti. Dünya genelinde en küçük tahıl olma özelliğini taşıyan ürün ile deneme ekiminin yapıldığını belirten Dayar, deneme ekiminde başarı gösterdiklerini vurguladı. 

Deneme ekimi için üç dönümlük arazi kullandıklarına ve bu sayede 200 kilogram civarı tohum elde ettiklerine dikkat çeken Dayar, önümüzdeki sene içerisinde 150 dönümlük araziye teff ekiminin yapılacağını dile getirdi. Bahsi geçen tahılın Türkiye'de ki şeker hastalığı bulunan, çölyak hastası olan bir çok insanın umudu olduğunu kaydeden Dayar, ilerleyen dönemlerde yapılacak ekim ile fazlaca teff elde edilebileceğini ve bu sayede elde edilen tahılın hastaların ihtiyaçlarını karşılayacağını işaret etti.

Üretimler Çölyak Hastalarının İhtiyacı Karşılanabilir

Türkiye'de çok fazla çölyak hastasının olmadığını dile getiren Dayar, yapılacak üretimle mevcut hastalara yetecek kadar hasat elde edileceğini belirtti. Çölyak hastalarının dengeli beslenmeleri gerektiğini aktaran Dayar, sağlıklı bir beslenme yapabilmek adına hastaların fazla para harcamak zorunda kaldıklarını belirterek, bahsi geçen hastalığın hastalara maddi yönden bir ağırlığı olduğunu belirtti. Öte yandan Dayar ellerinde bulunan tahılın henüz satma aşamasına gelmediğini sadece üretim için kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Türkiye Etiyopya Teff Eskişehir Tahıl üretimi
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