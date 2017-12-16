Yılbaşı İçin Uludağ Otellerinde Doluluk Patlaması!

Türkiye kışa hazır bir biçimde beklerken, kış tatili için adı sık duyulan bölgelerde de yılbaşı hazırlıkları yapılmaya başlandı. Kar kalınlığının bu hafta sonundan itibaren bir metreyi aşacağı tahmin edilen Uludağ'da kış turizmi hızlandı.

Kış sezonunun başlamasından itibaren vatandaşların göstermiş olduğu yoğun ilgi sebebiyle memnuniyetlerini ifade eden BOF Otel İşletme Müdürü Ozan Yuvacı, hafta sonunda tüm otelin dolu olduğuna dikkatleri çekti. Bu hafta sonundan itibaren kar yağışının beklendiğini aktaran Yuvacı, Pazartesi'ne kadar yerdeki karların bir metreyi bulmasının öngörülüğünü dile getirdi.

Oteller Yüzde 70 Dolu

Yılbaşı için her otelin ayrı bir programı olduğuna dikkatleri çeken Yuvacı, otellerde yüzde 70'lik oranda doluluk yaşandığını belirti. Yılbaşına bir hafta kala otellerin geri kalan kısımlarınında dolacağını düşündüklerini aktaran Yuvacı, Uludağ'ın bu seneki kış sezonuna erken başladığını aktardı.

Uludağ'da kış sezonunun açılmasıyla ilk haftadan itibaren kar yağışı görüldüğünü belirten Yuvacı, havaların daha sonra biraz düzelmesiyle birlikte yağan karların eridiğini aktardı. Otel fiyatları hakkında da bilgiler veren Yuvacı, otellerin hafta içinde 200 TL ila 500 TL arasında fiyatı olduğunu, hafta sonunda ise 400 TL ila 600 TL arasında fiyat belirlediklerini dile getirdi.

Fiyatlar Tatilde 700 TL'den Başlıyor

Sömestr tatili için rezervasyonların yapılmaya başlandığını, fiyatların ise 700 TL'den açıldığını vurgulayan Yuvacı, tatili genellikle çocuklu ailelerin tercih ettiğini, vatandaşların bahsi geçen dönemde en az üç gecelik konaklama zorunluluğu olduğunu sözlerine ekledi. Festivallerle, sömerstr tatiliyle ve yılbaşı tatiliyle birlikte yoğun bir sezon olmasını düşündüklerini belirten Yuvacı, tahmin olarak bir rakam verilmesi gerekirse bir milyon kişiyi ağırlayacakları ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi.

Haftaya yağacak kar ile hem Uludağ'ın hem de kayakçıların büyük ölçüde rahatlayacağını belirten Yuvacı, Uludağ'a gelebilmek adına çok sayıda kişinin plan yaptığını, Uludağ'ın kayak yönünden en önemli merkezlerden biri konumunda bulunduğunu aktardı.