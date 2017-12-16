Bütçenin Kasım Ayındaki Faaliyeti Belli Oldu! Bütçe 8.5 Milyar Lira Fazla Verdi!

2017 yılının Ekim ayındaki verilerine göre bütçe 3.3 milyar TL açık vermişti. Bütçe Kasım ayında 8.5 milyar lira fazla verdi.

Merkezi yönetim bütçesi Kasım ayında tam 8,5 milyar TL fazla verdi. Ayrıca aynı dönem içinde faiz dışı fazla da 13,6 milyar TL’ye ulaştı.

Konu hakkında açıklama yapan Maliye Bakanlığı, 2016 yani geçen yıl aynı dönemde 10 milyar TL bütçe fazlasının olduğunu, bütçenin bu yıl yani 2017 yılında ise bu açığın 8,5 milyar TL fazla verdiğini açıkladı.

Faiz Dışı Fazla da Belli!

Aynı dönemlerde faiz dışı fazlayı da konu edinen Bakanlık, 2016 Kasım’da 13,9 milyar TL faiz dışı fazlanın verildiğini, bu yıl yani 2017 yılında da 13,6 milyar TL faiz dışı fazlanın verildiğini belirtti.

2017 yılının Kasım ayında bütçe gelirleri 2016 yılı yani bir önceki yılın aynı ayına göre %7,3 oranında arttı ve 65,2 milyar TL’ye ulaştı. Bütçe giderleri 2017 yılında %11,8 oranında arttı ve 56,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

2017 yılında artan bir diğer şey de vergi gelirleri oldu. 2017 yılının vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %8 oranında arttı ve 58,4 milyar TL’ye ulaştı. Faiz haricindeki bütçe giderleri ise %9,9 oranında artı ve 51,5 milyar TL’ye ulaştı.

Ekim ayında açık veren bütçe geçtiğimiz ay, yani Kasım ayında fazla verdi. Yani Kasım ayı için ayrılan paranın tamamı harcanmadı ve bu para devletin hazinesinde kaldı.