Garanti'den Yeni Yıla Özel Faiz Oranları! 25.000 TL Anında Cebinde Kredi!
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Garanti'den Yeni Yıla Özel Faiz Oranları! 25.000 TL Anında Cebinde Kredi!


Garanti'den Yeni Yıla Özel Faiz Oranları! 25.000 TL Anında Cebinde Kredi!
Garanti'den Yeni Yıla Özel Faiz Oranları! 25.000 TL Anında Cebinde Kredi! Pınar Çürük - Tarih: 2017-12-16 Saat: 19:11:13
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Garanti Bankası, uygun faiz oranları ile 25.000 TL anında kredi sunuyor. Başvurunuzu takiben onaylanan tutar anında hesabınıza geçmekte.

Garanti Bankası, uygun faiz oranları ile yaklaşan yeni yıl heyecanı ve ihtiyaçlara yönelik kredi kampanyası düzenledi.

2018'e özel Yeni Yıl Kredisi Kampanyası düzenleyen Garanti Bankası, müşterilerinin bütçelerine en uygun ödeme planları, anında başvuru imkanı, şubeye gitmeden finansmana kavuşma olanağı, avantajlı faiz oranları sunuyor.

48 ay vadeli Yeni Yıl Kredisi sunan banka, yüzde 1,39, yüzde 1,49 ve yüzde 1,59 faiz oranları uygulamaktadır. Faiz oranları müşterilerin kredi findeks notuna göre farklılık göstermektedir. En yüksek kredi notuna sahip olan müşterileri için yüzde 1,39 oranında faiz uygulayan banka, en düşük kredi notuna sahip olan müşterileri için ise yüzde 1,59 oranında faiz uygulamaktadır.

Yeni Yıl Kredisi başvuruları bankanın internet bankacılığı ile mobil bankacılık kanallarından hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Buna ek olarak kampanyadan yararlanmak için banka şubelerine de gidebilmektedirler. Ancak bankadan yapılan başvurularda kişilerin yanlarında nüfus cüzdanlarını getirmeleri gerekmektedir. Anında yapılan başvurunun onaylanması halinde müşteriler banka tekrardan banka şubelerine kadar gitmeden, Garanti Bankası vadesiz TL hesaplarına krediyi yatırmaktadır.

Yeni Yıl Kredisinin geri ödemelerin müşterilerine sigorta yaptırmaları gerekmektedir. Sigorta ödemeleri ise müşteri özelinde farklılık göstermektedir. Kampanya dahilinde dosya masrafı ücreti tahsil eden banka, BSMV ücretini tahsis ücretine dahil etmemektedir.

25.000 TL Yeni Yıl Kredisi!

Garanti Bankası'ndan 25 bin TL yeni yıl kredisi alan ve en düşük kredi notuna sahip olan bireyler için 48 ay vadeli geri ödeme planı oluşturulduğunda aylık ödenecek taksit tutarı 799,86 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır. Ortalama 381,25 Türk Lirası sigorta ücreti alınıp, 125 Türk Lirası ise tahsis ücreti alınmaktadır. Geri ödenecek toplam kredi tutarı 38 bin 524,88 Türk Lirasına tekabül edip, yıllık maliyet oranı ise yüzde 25,8382'dir.

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