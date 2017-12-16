Taşeronda Son Durum! Soru İşaretleri Var!

Yeni düzenleme taşeron işçiler tarafından hala merak ediliyor. Konu ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. İstihdam Şurası’nda konuşan Erdoğan taşeron meselesi için “O iş bitti.” İfadesini kullanmıştı.

Düzenleme ile ilgili yasa tasarısının meclise gelip gelmediği hakkında farklı söylentiler var. Bazı taşeron işçiler taşeron sorularını yanıtlayan Alo 170 hattını arayarak sorularına yanıt bulmaya çalışıyor.

Taşeron işçilerin kamuya geçiş tarihi için 4 Aralık baz alınmıştı. Bu sürenin baz alınmasının sebebi ise kolay yoldan kamuya geçişi önlemekti. Bu sebeple de yasanın yayımlandığı gün yerine, açıklamanın yapıldığı gün baz alınmıştı. Dolayısıyla 4 Aralık tarihinde SGK’da taşeron olarak görünen istisnasız herkes kamuda kadroya alınacak.

Taşeronda Geçerli Olup, Kamuda Geçerli Olmayan Şeyler Var!

Normal şartlarda kamuda 65 yaş üstünde bir çalışan bulunmuyor. Talepler üzerine 65 yaşın üstünde olan ancak henüz emekli olamamış vatandaşlar, kamuya geçiş yapabilecek. Ancak emekliliği gelmiş yani şartları sağlayan kişiler kadroya geçemeyecek.

Bu düzenleme ile yaklaşık 150 bin özel güvenlik personeli de kamuya alınacak. Yasa gereği her 5 yılda bir güvenlik elemanları eğitim, güvenlik ve sağlık alanlarında sınavlara tabi tutuluyor. Taşeron sistemde gereken nitelikleri kaybeden güvenlikler işi yapmaya devam edemiyordu. Ancak kamuda bu olmayacak. Yani iş görme niteliğini kaybeden güvenlik çalışanları arka plandaki çalışmalara dahil edilecek ve işten çıkarılmayacak.

Kadroya alınacaklar listesine göre 69 farklı kurumda çalışan 50 bin işçi kadroya geçemeyecek. Ancak yasanın meclise geldikten sonra değişme ihtimali var.