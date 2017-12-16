İstanbul’a Yeni Proje! Altından Su, Üstünden Bal Akacak!
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İstanbul’a Yeni Proje! Altından Su, Üstünden Bal Akacak!


İstanbul’a Yeni Proje! Altından Su, Üstünden Bal Akacak!
İstanbul’a Yeni Proje! Altından Su, Üstünden Bal Akacak! Seda Polat - Tarih: 2017-12-16 Saat: 19:43:11
Anasayfa Yatırım İstanbul’a Yeni Proje! Altından Su, Üstünden Bal Akacak!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan projenin amacı İstanbul’un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan projenin amacı İstanbul’un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak. Bu amaçla yapılacak olan Melen Suyu Projesi’nde, inşa edilen hat üzerine, arazinin üzerine bal ormanları tesis edilecek.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarının içerisinde kalan ve İsal Hattı’nın geçtiği yerde üzerinde hiçbir bitki örtüsü olmayan 95 km’lik güzergahta, o bölge üzerindeki arıcılığın desteklenmesi ve bunun da ekonomiye katkıda bulunması için 3 adet bal ormanı tesis edilecek.

Nedir Bu Bal Ormanı?

Her bir bal ormanı için çalışmalar başladı bile. 1’er km’lik alanda arazi hazırlığını tamamlayan ekipler, sözü edilen sahalara fidan dikimi yapmaya başladı bile.

Bal ormanları için birkaç bitki türü bulunuyor. Bunların arasında ıhlamur, kekik, akasya, adaçayı, defne, biberiye ve lavanta var. Bu ormanların oluşturulmasının en büyük nedeni, bu bölgedeki organik bal üretimine büyük katkı sağlamak. Bu proje kapsamında da 7 milyondan fazla fidan toprakla buluşturulacak.

Söz konusu projeyi yapan Bakanlığın Bakanı Veysel Eroğlu, birbirinden farklı projelerin üzerinde çalışılıp geliştirilerek uygulamaya koyduklarını belirtti.

Melen Projesi ile İstanbul’un içme suyunun uzun vadede güvence altına alınacağını söyleyen Bakan, altından su akıttıkları projenin üzerinden de bal akıtmak istediklerini söyledi. Bu düşünce ve inançla bu işe kalkıştıklarını söyleyen Bakan, yaptıkları çalışmalar sonucunda ortaya muhteşem bir tablonun çıktığını belirtti. Bakan, bu proje ile hem İstanbul’un içme suyu ihtiyacının karşılandığını, hem 7 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturduklarını hem de bölgedeki arıcılığa katkıda bulunduklarını belirtti. 

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