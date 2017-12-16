Irak’tan Açıklama! Yeni Yapılacak Boru Hattı Türkiye’den Geçecek!
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Irak’tan Açıklama! Yeni Yapılacak Boru Hattı Türkiye’den Geçecek!


Irak’tan Açıklama! Yeni Yapılacak Boru Hattı Türkiye’den Geçecek!
Irak’tan Açıklama! Yeni Yapılacak Boru Hattı Türkiye’den Geçecek! Seda Polat - Tarih: 2017-12-16 Saat: 20:17:56
Anasayfa Eko Gündem Irak’tan Açıklama! Yeni Yapılacak Boru Hattı Türkiye’den Geçecek!

Yönetim, bu boru hattının Türkiye’den geçerek diğer komşu ülkelere gönderileceğini belirtirken, Türkiye’nin bu sevkiyatta önemli rol oynayacağının da altını çizdi.

Irak son zamanlarda skandal referandumla gündeme gelmişti. Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgeler Mesut Barzani’nin yönetiminden geri alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından Irak’tan Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama geldi. İnşa edilecek yeni boru hattında açıklama yapan Irak, bu yapılacak olan yeni boru hattının Türkiye üzerinden geçeceğini söyledi. Yönetim, bu boru hattının Türkiye’den geçerek diğer komşu ülkelere gönderileceğini belirtirken, Türkiye’nin bu sevkiyatta önemli rol oynayacağının da altını çizdi.

Yeni boru hattının Türkiye’yi boydan boya kat edeceğini söyleyen Petrol bakanı Cebbar Luaybi, artık pahalı ve tehlikeli olan tanker taşımacılığının devre dışı bırakılacağını belirtti.

Türkiye’den Dünyaya!

Gelen habere göre Türkiye, ham petrol sevkiyatının yapılacağını bu boru hattında büyük bir rol oynayacak.

Şu anda zaten Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye giden bir boru hattı bulunuyor. Son 35 yıldır Irak’ta süren savaş ve çalkantı nedeniyle, bölgede bulunan diğer boru hatları kapandı. Bağdat yönetimi, devreden çıkarılan Erbil boru hattının onarılmaya başlandığını zaten geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde duyurmuştu.

Irak’tan şu anda Türkiye’ye gelen 2 paralel boru hattı bulunuyor. Hatta son bir yıl içerisinde bu boru hatlarından Türkiye’ye taşınan ham petrol miktarı 280 milyon varil. Bunun %65’lik kısmı Türkiye üzerinden dünya pazarlarına gönderiliyor.

Bu boru hatlarının toplam kapasitesi 553 milyon varil düzeyinde. Yani Türkiye geçen yıl bu kapasitenin %50’sinden daha az bir kısmını kullanmış. Geriye kalan 345 milyon varillik kısım Türkiye’ye tam 20 milyar dolarlık gelir getirebilme kapasitesine sahip. 

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