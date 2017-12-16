Şirketler Takipte! ABD’nin Yeni Vergi Tasarısı Sunuldu

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi üyeler, Temsilciler Meclisi ve Senatonun onayladığı iki farklı vergi tasarısını ortak bir yasa teklifi haline getirdi. ABD’nin vergi sisteminde son 30 sene içinde görülen en büyük değişiklikleri talep eden tasarının, Kongre tarafından önümüzdeki hafta oylanması beklenen gelişmeler arasında. İki hafta süren uzlaşma döneminden sonra oluşan yeni tasarı, Kurumlar Vergisinin 2018 senesi itibarıyla yüzde 35 oranından yüzde 21'e düşürülmesini teklif ediyor. Amerikalı firmaların sonucu dikkatle beklediği indirimli vergi oranı, eskiden onaylanan iki tasarıda yüzde 20 oranındaydı.

Konu ile ilgili uzmanlar, bahsedilen oranın ortak vergi tasarısında yüzde 21'e çıkarılmasının, önceki yasa teklifindeki süreç farklılığını giderme sebebiyle yapıldığını ifade etti. Senatonun birkaç hafta önce kontrol ettiği vergi tasarısı 2019 senesi itibarıyla, Kurumlar Vergisinin yüzde 35 oranından yüzde 20'ye indirilmesini sunmuştu. Temsilciler Meclisinde onaylanmış tasarıda ise bahsedilen vergi indiriminin 2018 senesinde başlaması yönündeydi.

Cumhuriyetçilerin uzlaşarak sunduğu yeni tasarı, bireysel vergi oranlarına dair değişikler de bulunduruyor. Tasarı, onaylanır ve yasa haline getirilirse bireysel gelir vergisi oranları da gelir dağılımına göre yüzde 10, yüzde 12, yüzde 22, yüzde 24, yüzde 32, yüzde 35 ve yüzde 37 olmak üzere 7 farklı şekilde alınacak.

Onaylanan Eski Tasarıya Uygun Şekilde Öneri Sunuldu

Ortak vergi tasarısının, bu yönüyle ABD Senatosunun onayladığı tasarıya daha yakın olması dikkatlerden kaçmadı. Cumhuriyetçi senatörlerin tasarısı, bireysel Gelir Vergisi oranlarının yüzde 10, yüzde 12, yüzde 22,5, yüzde 25, yüzde 32,5, yüzde 35 ve yüzde 38.5 oranında güncellenmesi yönündeydi. ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan yasa teklifi ise bu oranların, yüzde 12, 25, 35 ve 39.6 oranında olacak şekilde 4 farklı orana bölünmesi yönündeydi. Ülkede şu anki bireysel Gelir Vergisi oranları ise gelir gruplarına göre yüzde 10, 15, 25, 28, 33, 35 ve yüzde 39.6 oranında alınıyor.