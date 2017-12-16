Altın Yükseliş Trendini Devam Ettiriyor!
Advert Advert Advert


Altın Yükseliş Trendini Devam Ettiriyor!


Altın Yükseliş Trendini Devam Ettiriyor!
Altın Yükseliş Trendini Devam Ettiriyor! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-16 Saat: 22:16:00
Anasayfa Altın&Döviz Altın Yükseliş Trendini Devam Ettiriyor!

Altının gram fiyatı,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin dün aldığı faiz kararından sonra değeri artan dolar kuruna doğru orantılı olarak 157.1 liraya kadar arttı.

Cumartesi gününü önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 1.8 oranında yükselerek 156.6 liradan sonlandırdı. Gram altın, güne düşüş eğiliminde başladıktan sonra saat 10.50 sularında yüzde 0.22 oranında düşerek 156.3 lira seviyesinde sabitlendi. Aynı saatlerde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 257 liradan, Cumhuriyet altını 1.046 liradan alıcılara sunuluyor.

Asya piyasalarında genellikle alış ağırlıklı seyir izleyen ons altın ise önceki günün kapanışına göre yüzde 0.16 oranında yükselerek 1.255.2 seviyesine tutundu. ABD Merkez Bankası (FED)’in faiz kararının ardından altının ons fiyatının alış ağırlıklı seyrettiğini dile getiren Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksi ve ABD ‘nin 10 senelik tahvil faizlerinde görülen düşüşün altın fiyatları üzerinde pozitif bir etki oluşturduğunu belirtti. Altının ons fiyatının 1.240 dolarlık seviyesinin üstünde kalması halinde artmayı sürdüreceğini öngören Memiş, ons altının fiyatında 1.261 dolar seviyesinin direnç, 1.240 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu aktardı. Memiş, altının ons fiyatında düşüş beklediklerini ifade etti.

İşsizlik Oranları Piyasalar Tarafından Takipte

TCMB'nin, Cuma günü politika faizi ve faiz koridorunu sabit tutarak, geç likidite penceresi (GLP) faiz oranını 50 baz puanla beklenenden daha az yükselttiğini anımsatan Memiş, faiz kararının ardından dolar kurunun yükselmeye başladığını söyledi. Yükselen dolar kurunun altının gram fiyatı üzerinde pozitif etki bıraktığını dile getiren Memiş, teknik olarak altının gram fiyatında 154.8 seviyesinin destek, 157 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu belirtti. Memiş, bugün yurt içi piyasalarda işsizlik oranları ve bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Güncel Altın Fiyatları İse Şu Şekilde;

  •  Gram Altın alış fiyatı 156.44 lira, satış fiyatı 156.55 lira
  •  Çeyrek altın alış fiyatı 250.30 lira, satış fiyatı 255.96 lira
  •  Tam altın alış fiyatı 1.001.1846 lira, satış fiyatı 1.020.7275 lira
  •  Cumhuriyet altını alış fiyatı, 1.022.00 lira, satış fiyatı 1.032.00 lira
  •  Yarım altın alış fiyatı 499.03 lira, satış fiyatı 511.93 lira
Altın Ons Altın Gram Altın İslam Memiş TCMB Faiz Kararı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek