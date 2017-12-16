Altın Yükseliş Trendini Devam Ettiriyor!

Cumartesi gününü önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 1.8 oranında yükselerek 156.6 liradan sonlandırdı. Gram altın, güne düşüş eğiliminde başladıktan sonra saat 10.50 sularında yüzde 0.22 oranında düşerek 156.3 lira seviyesinde sabitlendi. Aynı saatlerde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 257 liradan, Cumhuriyet altını 1.046 liradan alıcılara sunuluyor.

Asya piyasalarında genellikle alış ağırlıklı seyir izleyen ons altın ise önceki günün kapanışına göre yüzde 0.16 oranında yükselerek 1.255.2 seviyesine tutundu. ABD Merkez Bankası (FED)’in faiz kararının ardından altının ons fiyatının alış ağırlıklı seyrettiğini dile getiren Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksi ve ABD ‘nin 10 senelik tahvil faizlerinde görülen düşüşün altın fiyatları üzerinde pozitif bir etki oluşturduğunu belirtti. Altının ons fiyatının 1.240 dolarlık seviyesinin üstünde kalması halinde artmayı sürdüreceğini öngören Memiş, ons altının fiyatında 1.261 dolar seviyesinin direnç, 1.240 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu aktardı. Memiş, altının ons fiyatında düşüş beklediklerini ifade etti.

İşsizlik Oranları Piyasalar Tarafından Takipte

TCMB'nin, Cuma günü politika faizi ve faiz koridorunu sabit tutarak, geç likidite penceresi (GLP) faiz oranını 50 baz puanla beklenenden daha az yükselttiğini anımsatan Memiş, faiz kararının ardından dolar kurunun yükselmeye başladığını söyledi. Yükselen dolar kurunun altının gram fiyatı üzerinde pozitif etki bıraktığını dile getiren Memiş, teknik olarak altının gram fiyatında 154.8 seviyesinin destek, 157 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu belirtti. Memiş, bugün yurt içi piyasalarda işsizlik oranları ve bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Güncel Altın Fiyatları İse Şu Şekilde;