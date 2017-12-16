Gersan Elektrik Hisseleri Uçuşa Geçti!

Bu hafta içinde yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz yatırımcılarına kazanç sağlayanlar arasında. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, bu haftayı yüzde 1.31 oranında yükselişle 109.330.17 puanla sonlandırdı. Aynı süreçte BIST Mali Endeksi yüzde 0.84 oranında yükselişle 128.983.24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1.85'lik yükselişle 122.364.08 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1.95 oranında yükselişle 79.05.06 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 1.37 oranında yükselişle 162.184,09 puana ulaştı. Bahsedilen süreçte Teknoloji Endeksi ise yüzde 0.25 oranında değer kaybı yaşayarak 133.241.61 seviyesine indi.

Bu Hafta En Çok Değer Kazanan Şirket Olarak Belirlendi

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok değer kazanan hisse senedi Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret oldu. Tesla ile anlaşma imzalayan şirketin hisseleri, haberlerin medyaya duyurulmasıyla beraberinde yüzde 74.56 artışa geçti. Bahsedilen hisse senedini yüzde 45.95 oranında değer artışıyla Asil Çelik Sanayi ve Ticaret, yüzde 41.67 oranında değer artışıyla Transtürk Holding takip etti.

Hafta sonlanırken en çok değer kaybı yaşayan hisse senedi ise yüzde 20.33’lük kayıpla Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri olarak belirlendi. Hateks’i, yüzde 17.29'luk değer kaybıyla Euro Kapital Yatırım Ortaklığı, yüzde 14.55'lik değer kaybıyla Euro Trend Yatırım Ortaklığı izledi.

Borsa İstanbul'un en kıymetli firmaları, 44 milyar 403 milyon 573 bin 980 lirayla Koç Holding, 42 milyar 126 milyon lirayla Garanti Bankası, 37 milyar 400 milyon lirayla Akbank olarak sıralandı. Serbest piyasada bu haftayı dolar ve euro yükselerek sonlandırdı. Doların satış fiyatı 1.07 oranında yükselerek 3.8710 liraya, euronun satış fiyatı ise yüzde 1.35 oranında yükselerek 4.5660 liraya ulaştı.