İşsizlik Oranı 19 Ayın En Düşük Seviyesinde!

Ocak ayında yüzde 13 oranında olan işsizlik, 10.6 oranına kadar geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik 10.7 olarak tespit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat 2017 tarihinde başlattığı istihdam seferberliği, ekonomik büyümenin de desteğiyle düşmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 15 aralık Cuma günü açıkladığı veriler dahilinde, eylül ayında işsizlik oranı, 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla 0.7 oranında düşerek yüzde 10.6 olarak belirlendi. Bu süreçte işsiz vatandaşın sayısı 104 bin kişi düşerek 3 milyon 419 bine geriledi. Türkiye yüzde 7.4 oranında büyüme gösterdiği senenin 9 aylık döneminde, 2 milyon 128 bin kişiye istihdam sağladı. Her yüzde 1 oranındaki büyüme, 192 bin yeni istihdam sağladı.

Mevsimsellikten arınmış işsizlik oranıysa yüzde 10.7 oranına düşerek Mayıs 2016 senesinden günümüze en düşük seviyesine indi. Hükümetin ekonomide sürekli büyüme ve canlılık için verdiği teşvikler, Kredi Garanti Fonu mekanizması ve istihdam seferberliğinin karşılığı alınmaya başladı. 2017 senesinin üçüncü çeyrek döneminde yüzde 11.1 oranında büyüyerek dünya üzerinde en çok büyüyen ülke olan Türkiye, ocak ayında 26 milyon 672 bin vatandaşı istihdam ederken, 8 ay içinde 2 milyon 125 bin vatandaş daha istihdam ederek, bu sayıyı 28 milyon 797 bine çıkardı. Bu süreçte 3 milyon 985 bin olan işsiz vatandaşın sayısı 566 bin kişi geriledi. 8 ay içinde sağlanan istihdam oranı da yüzde 44.8'den 47.9'a yükseldi.

İşsizliğin Tek Haneye Düşürülmesi Hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta içinde başlattığı istihdam seferberliğinin ikinci süreciyle beraberinde, işsizliğin tek haneye inmesi planlanıyor. Hedefler doğrultusunda işverenlere ek istihdam sağlanması için maaş, prim ve vergi teşvikleri uygulanacak.