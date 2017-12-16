Turizm Sektörünün Kredi Hacmi 63 Milyar Liraya Ulaştı
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Turizm Sektörünün Kredi Hacmi 63 Milyar Liraya Ulaştı


Turizm Sektörünün Kredi Hacmi 63 Milyar Liraya Ulaştı
Turizm Sektörünün Kredi Hacmi 63 Milyar Liraya Ulaştı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-16 Saat: 23:28:58
Anasayfa Turizm Turizm Sektörünün Kredi Hacmi 63 Milyar Liraya Ulaştı

1 milyon 300 binden fazla yatak kapasitesinin olduğu turizm sektörüne, yapılan yatırımlar devam ediyor.

İşletme sermayesine finansman kaynağı sağlanmasında genellikle banka kredileri kullanılıyor. Turizm kredilerinde 3 sene içinde gözlemlenen yükseliş 2 katı aşmış durumda. Dünyanın en meşhur altıncı turizm merkezi olan ve senelik bazda 30 milyondan fazla turist ağırlayan Türkiye, 2023 senesinde 50 milyon turist seyahati ve 50 milyar dolar turizm geliri olacağını öngörüyor.

Cari açığın kapatılmasında yüzde 80’lik paya sahip sektörün, milli gelirdeki payı ise yüzde 5 oranında seyrediyor. Türkiye'de ortalama 14 bin konaklama tesisi bulunmakta. Bu tesislerden 9 bin 200 tanesi bölgeyle alakalı belediyelerin verdiği ruhsata sahipken, 4 bin 500 tane tesisin ise turizm işletme belgesi bulunmakta. 1 milyon 300 bini aşkın yatak kapasitesine sahip turizm sektöründe, yatırımlar da hız kesmeden sürüyor. Bu yatırımlara ek olarak işletme sermayesinin finansman edilmesinde banka kredileri kullanılıyor. Turizm sektörüne kullandırılan kredilerde son 3 senede 2 katından fazla artış tespit edildi.

Kredi Garanti Fonu’nun Desteğiyle Bankacılık Sektörü De Canlandı

Hükümetin ekonomiye canlılık kazandırmak için yürürlüğe soktuğu Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasının da desteğiyle bankacılık sektörünün kredi hacmi senelik bazda yüzde 25 oranında arttı. Bankalar tarafından turizm sektörüne kullandırılan kredilerin hacmi, 2017 senesi ekim ayı itibarıyla, geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 24.5 oranında yükselerek 63 milyar 520 milyon liraya ulaştı. Kredi hacminde bir sene içinde 12.5 milyar lira yükselme yaşandığı belirlendi. Aynı süreçte sektörün kullandığı kredilerde, takibe alınan bölüm yüzde 37 oranında yükselerek 1 milyar 656 milyon liraya çıktı. Turizm sektörünün gayrinakdi kredi hacmi ise 5.5 milyar lirayı geçti. Turizm sektörüne kullandırılan 63.5 milyar lira tutarındaki kredinin 47.3 milyar lirası oteller işletmelerine, 8 milyar 627 milyon lirası ise restoranlara verildi.

Turizm Sektörü Yatırım KGF Otel Restorant
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