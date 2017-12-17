General Motors’tan Avrupa’ya Geri Dönüş Sinyali!
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General Motors’tan Avrupa’ya Geri Dönüş Sinyali!


General Motors’tan Avrupa’ya Geri Dönüş Sinyali!
General Motors’tan Avrupa’ya Geri Dönüş Sinyali! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-17 Saat: 00:13:14
Anasayfa Otomotiv General Motors’tan Avrupa’ya Geri Dönüş Sinyali!

General Motors CEO’su Avrupa pazarına geri dönüş sinyalleri verdi. Şirketin bu kapsamda çalışma yaptığına değinerek, “Avantaj nerdeyse, o avantajı fırsata dönüştüreceğiz” dedi.

General Motors CEO’su Avrupa pazarına geri dönüş sinyalleri verdi. Şirketin bu kapsamda çalışma yaptığına değinerek, “Avantaj nerdeyse, o avantajı fırsata dönüştüreceğiz” dedi.

General Motors’un Vedası Kısa Sürdü

General Motors, bir zamanlar Türkiye pazarında Chevrolet’le yer almıştı. Pazarda olduğu dönemlerde satışları gayet iyi ilerlemişti. Ardındansa flaş bir karar alan GM Avrupa’ya veda ettiğini duyurmuştu. Oysaki markanın pazardaki yeri çok uzun yıllara dayanmaktaydı. Bu karar hem sektör hem de tüketiciler arasında şaşkınlık yaratmıştı.

Avrupa Tarih Oldu Denmişti

GM bünyesinde yer alan Chevrolet’le ilgili söylentiler bundan 4 yıl önce gündeme düşmüş, satış planları otomotiv devlerini harekete geçirmişti. Sonrasında şirket yine flaş bir karar alarak Opel ile Vauxhall markaları üzerinde yoğunlaştığını duyurmuştu. Opel ve Vauxhall’in satışı ise 2017’nin ilk aylarında gerçekleşti. Söz konusu markalar PSA’ya satıldı. Sektör uzmanları satışla birlikte GM için Avrupa pazarının artık tarih olduğunu belirtmişti.

Şirket CEO’u Barra Açıkladı

Otomobilde dev markalar arasında önemli bir konuma sahip olan General Motors, şu günlerde Avrupa pazarına geri dönüş sinyalleri vermeye başladı. Konuyla ilgili ilk ipucunu şirketin üst düzey yöneticisi olan Mary Barra verdi. Barra tarafından yapılan açıklama Detroit Otomotiv Basını Birliği toplantısında gerçekleşti. Avrupa pazarına geri dönüşün kaçınılmaz olduğunu ifade eden CEO Barra, “Geri dönüşümüz bir gün mutlaka gerçekleşecek. Bunun için GM’ye hiçbir güç engel olamayacak. Bunun yanında otonom sürüş ve elektrikli araç pazarı içinde fırsatları değerlendireceğiz” dedi.  Avantajın olduğu her yere gideceklerini dile getirerek, “En uygun zamanda en doğru yerde olmaya çalışacağız. Fırsatların iyi olduğunu düşündüğümüzde yatırım yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

2023’te 20 Yeni Elektrikli Model

Barra konuşmasında ABD hükümetinin elektrikli araç teknolojisine verdiği desteğe de değindi. Teşvikin devam etmesini talep ederek, “7 Bin 500 dolarlık teşvikin devam etmesi sektör için büyük artı. Vergideki indirim son bulsa dahi, General Motors önümüzdeki 5 yıllık zaman diliminde en az 20 elektrikli modeli satışa sunmayı hedefliyor” dedi. 

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