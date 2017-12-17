Sanal Para Borsası Bithumb’u, Kuzey Koreli Korsanlar Mı Hackledi?

Sanal para borsası Bithumb’un hacklenmesi üzerindeki sis perdesini halen aralayamadı. Konuyla ilgili araştırma yapan G. Kore gizli servisi, K. Kore’yi adres gösteren açıklamalar yaptı.

Güney Kore Gizli Servisi’nin Kuzey Kore Şüphesi

Sanal para borsalarının hacklenmesi, tüm dünyada büyük yankı uyandırmış, dikkatler borsanın güvenlik duvarına ve güvenlik sisteminin nasıl delindiğine çevrilmişti. Güney Kore gizli servisi, olayın yaşandığı günlerde başlattığı çalışmayla bazı ipuçlarına ulaştığını açıkladı. Ülke istihbaratı, olayı K. Kore’nin yapmış olabileceğine dair önemli kanıtlara ulaştıklarını ifade etti.

Ülkede faaliyet gösteren bir haber ajansının iddialarına göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi hacklenme olayına ilişkin önemli bilgilere ulaştı. Habere göre istihbaratın elinde kayda değer kanıtlar bulunuyor. Kanıtlarsa olayı Kuzey Kore’nin yaptığını gösteriyor.

30 Bin Kişinin Kişisel Verileri Çalındı

Bilindiği üzere Bithumb Güney Kore’nin en büyük sanal para borsası olarak faaliyet gösteriyor. Borsada kayıtlı kişi sayısı ise 30 bini buluyor. Haziran ayında yaşanan hacklenme olayında Bithumb’a kayıtlı herkesin kişisel bilgilerinin ele geçtiği ifade ediliyor.

Ülkedeki diğer bir hacklenme olayı ise 2014 yılında Sony şirketine yönelik olmuştu. Yaşananlar ardından yapılan araştırmalar sonrasında yine K. Kore’nin adından bahsedilmiş, ele geçirilen kodun Kuzey Kore’ye ait olduğu belirtilmişti. İddialara göre Bithumb’un hacklenme olayında da aynı kodlara ulaşıldı. Söz konusu kodunsa K. Kore bağlantılı olan Lazarus Grubu tarafından kullanıldığına dikkat çekildi. Elde edilen kanıtların soruşturmada değerlendirilmesi ve detaylı şekilde incelenmesi için yetkili makamlara iletildiği aktarıldı.

Hackleme sonrasında sanal para borsası olarak faaliyet gösteren Bithumb olayı doğrulamış, sisteme kayıtlı 30 bin kişinin kişisel bilgilerinin korsanlar tarafından ele geçirildiğini duyurmuştu.