Gün Öncesi Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükselişte!

Gün öncesi piyasada bir megavat saatlik elektrik fiyatı yükselişe geçti. Piyasada bugün görülen en yüksek fiyat 201 lira 89 kuruş olurken, yarın için belirlenen fiyatlarda en yüksek seviyenin 202 lira 44 kuruş olacağı ifade edildi.

Yarının Fiyatları Belirlendi! İşte Yarın Geçerli Olacak Fiyatlar

Gün öncesi piyasada bir megavat saatlik elektrik fiyatı yarın için en yüksek 202 lira 44 kuruş olacak. Bugünün en yüksek fiyatı ise 201 lira 89 kuruş olarak kayda geçti. Yarın için belirlenen en düşük fiyatsa 93 lira 18 kuruş olarak belirlenirken, bugünün en düşük fiyat seviyesi 80 lira olarak kaydedildi. İfade edilen elektrik fiyatları bir megavat saatlik elektrik fiyatının artış yönlü hareket ettiğini gösterdi.

İşlem Hacmi Yüzde 16,3 Azaldı

Enerji Piyasaları İşletmeleri Anonim Şirketinin kayıt altına aldığı verilere göre, spot elektrik piyasasının işlem hacmi bugün düşüş yönlü hareket etti. 15 Aralık 2017 ile 16 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleşen işlem hacmi karşılaştırıldığında azalışın yüzde 16,3 olduğu belirlendi. Enerji Piyasaları İşletmeleri AŞ.’nin kayıtlarına göre spot elektrik piyasası bugün 44 milyon 253 bin 863 liralık işlem hacmine ulaştı. Bugünün fiyatları baz alınarak yapılan hesaplamada gün öncesi piyasada bir megavat saatlik elektriğin ortalama fiyatı, 136 lira 55 kuruş seviyesinde oldu. Yine bir megavat saatlik elektriğin ağırlıklı ortalama fiyat seviyesiyse 137 lira 27 kuruş olarak kayda geçti.

Piyasada yarın geçerli olacak fiyatların en yüksek seviyesi yarın saat 18.00’da geçerli olacak. Yapılan açıklamaya göre en düşük fiyatlar saat 04 ile 05 arasında gerçekleşecek. Bu saat dilimlerindeki fiyatsa 93 lira 18 kuruş olarak uygulanacak.