Yeni Nesil Yazar Kasa Zorunluluğuna TESK’ten Erteleme Talebi!
Advert Advert Advert


Yeni Nesil Yazar Kasa Zorunluluğuna TESK’ten Erteleme Talebi!


Yeni Nesil Yazar Kasa Zorunluluğuna TESK’ten Erteleme Talebi!
Yeni Nesil Yazar Kasa Zorunluluğuna TESK’ten Erteleme Talebi! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-17 Saat: 02:03:17
Anasayfa Eko Gündem Yeni Nesil Yazar Kasa Zorunluluğuna TESK’ten Erteleme Talebi!

Esnaflar, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak yeni nesil yazar kasaya geçiş yapacak. TESK Genel Başkanı Palandöken alınan bu karara işaret ederek, zorunluluğun ertelenmesi taleplerini tekrarladı.

Esnaflar, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak yeni nesil yazar kasaya geçiş yapacak. TESK Genel Başkanı Palandöken alınan bu karara işaret ederek, zorunluluğun ertelenmesi taleplerini tekrarladı.

Bendevi Palandöken’den Yeni Nesil Yazar Kasa Değerlendirmesi!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı yeni nesil yazar kasa zorunluluğunun başlamasıyla yurt genelindeki tüm esnafların bu yazar kasaları kullanmaya başlamak zorunda kalacağına ifade ederek, yeni nesil yazar kasa alımlarının esnaf için ekstra gider olduğunu belirtti. Bu kapsamda zorunluluğun ileri bir tarihe atılmasını istediklerini söyleyen Bendevi Palandöken, “Büyük işletmeler yeni nesil yazar kasa kullanımına başladı. 2014’de cirosu 150 bin liradan düşük esnaf için zorunluluk yeni yılın ilk gününden itibaren başlayacak. Bizler TESK olarak sürenin uzatılması talebimizi tekrar ediyoruz” dedi. Yeni nesil yazar kasaların ülke ekonomisi için önemli olduğunu ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir rol üstleneceğinin altını çizen Palandöken, “Yeni nesil yazar kasaların ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını kabul ediyoruz. Fakat yeni yazar kasa alımları esnafımız için ekstra maliyet anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

TESK olarak taleplerinin zorunluluğun ertelenmesi yönünde olduğunu tekrar ederek, “Esnaflarımız zaten zor ayakta duruyor. Bakanlığımızdan talebimiz, esnafımızın kullandığı yazar kasaların mali hafızası dolana kadar kullanımın devam etmesi yönünde. Bu isteğimizi yazılı olarak kendilerine ilettik. Maliye Bakanlığı şimdilik konuyla ilgili herhangi bir düzenleme yapmadı. İlgili düzenlemenin yılsonuna kadar yapılmasını umuyoruz” dedi.

Bendevi Palandöken açıklamasında esnaflara da seslenerek, “Yılın bitmesine ve yeni nesil yazar kasa kullanım zorunluluğuna geçmeye artık sayılı günler kaldı. Bakanlığa talebimizi ilettik. Düzenlemenin çıkmasını bekliyoruz. Bu nedenle yeni yazar kasaları satın almak için acele etmemenizi öneriyoruz” şeklinde konuştu.

bendevi palandöken tesk tesk genel başkanı yeni nesil yazar kasa zorunluluğu
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek