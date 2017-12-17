Yeni Nesil Yazar Kasa Zorunluluğuna TESK’ten Erteleme Talebi!

Esnaflar, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak yeni nesil yazar kasaya geçiş yapacak. TESK Genel Başkanı Palandöken alınan bu karara işaret ederek, zorunluluğun ertelenmesi taleplerini tekrarladı.

Bendevi Palandöken’den Yeni Nesil Yazar Kasa Değerlendirmesi!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı yeni nesil yazar kasa zorunluluğunun başlamasıyla yurt genelindeki tüm esnafların bu yazar kasaları kullanmaya başlamak zorunda kalacağına ifade ederek, yeni nesil yazar kasa alımlarının esnaf için ekstra gider olduğunu belirtti. Bu kapsamda zorunluluğun ileri bir tarihe atılmasını istediklerini söyleyen Bendevi Palandöken, “Büyük işletmeler yeni nesil yazar kasa kullanımına başladı. 2014’de cirosu 150 bin liradan düşük esnaf için zorunluluk yeni yılın ilk gününden itibaren başlayacak. Bizler TESK olarak sürenin uzatılması talebimizi tekrar ediyoruz” dedi. Yeni nesil yazar kasaların ülke ekonomisi için önemli olduğunu ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir rol üstleneceğinin altını çizen Palandöken, “Yeni nesil yazar kasaların ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını kabul ediyoruz. Fakat yeni yazar kasa alımları esnafımız için ekstra maliyet anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

TESK olarak taleplerinin zorunluluğun ertelenmesi yönünde olduğunu tekrar ederek, “Esnaflarımız zaten zor ayakta duruyor. Bakanlığımızdan talebimiz, esnafımızın kullandığı yazar kasaların mali hafızası dolana kadar kullanımın devam etmesi yönünde. Bu isteğimizi yazılı olarak kendilerine ilettik. Maliye Bakanlığı şimdilik konuyla ilgili herhangi bir düzenleme yapmadı. İlgili düzenlemenin yılsonuna kadar yapılmasını umuyoruz” dedi.

Bendevi Palandöken açıklamasında esnaflara da seslenerek, “Yılın bitmesine ve yeni nesil yazar kasa kullanım zorunluluğuna geçmeye artık sayılı günler kaldı. Bakanlığa talebimizi ilettik. Düzenlemenin çıkmasını bekliyoruz. Bu nedenle yeni yazar kasaları satın almak için acele etmemenizi öneriyoruz” şeklinde konuştu.