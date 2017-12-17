Çalışma Bakanı Sarıeroğlu Müjdeyi Verdi! 2018’de 5 Bin Engelli Atanacak
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Çalışma Bakanı Sarıeroğlu Müjdeyi Verdi! 2018’de 5 Bin Engelli Atanacak


Çalışma Bakanı Sarıeroğlu Müjdeyi Verdi! 2018’de 5 Bin Engelli Atanacak
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu Müjdeyi Verdi! 2018’de 5 Bin Engelli Atanacak Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-17 Saat: 02:50:56
Anasayfa Eko Gündem Çalışma Bakanı Sarıeroğlu Müjdeyi Verdi! 2018’de 5 Bin Engelli Atanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı engelli vatandaşlara müjdeli haber verdi. Önümüzdeki yıl 5 bin engelliye atama yapacaklarını ifade ederek, işsiz engellilere umut oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı engelli vatandaşlara müjdeli haber verdi. Önümüzdeki yıl 5 bin engelliye atama yapacaklarını ifade ederek, işsiz engellilere umut oldu.

İlk Atama 2018’in İlk Çeyreğinde!

TBMM Genel Kurulu toplantısında önemli açıklamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, engelli vatandaşların yanlarında oldukları belirtti. Kamu olarak 2018 yılında beş bin engelliyi istihdam edeceklerinin altını çizdi. Atamaların iki farklı dönemde yapılacağını ifade ederek, ilk atamanın yılın ilk çeyreğinde gerçekleşeceğini aktardı. İkinci atama içinse 2018’in dördüncü çeyreğine işaret etti.  

Taşerona Kadro Düzenlemesinin Detayları Birkaç Gün İçerisinde Açıklanacak

2018 yılı bütçesi görüşmelerinde konuşan Bakan Sarıeroğlu’nun diğer bir açıklaması ise taşerona kadro düzenlemesi konusunda oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, detayların birkaç gün içerisinde netlik kazanacağını aktardı. Detayların belli olması ardından, binlerce taşeron işçisinin sabırsızlıkla beklediği açıklamayı yapacaklarını dile getirdi.

“Ekonomik Büyümede Dünyayı Geride Bıraktık”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın diğer bir gündemi ise ekonomik gelişmeler oldu. 2017’nin Temmuz – Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte Türkiye’nin yüzde 11,1 oranında büyüdüğünü ifade ederek, “Türkiye ekonomisi bu oranla Çin ve Hindistan gibi ülkeleri arkasında bırakmayı başardı. Ekonomik büyümede üçüncü çeyreğin dünya lideri oldu” dedi. Yılsonu büyüme öngörülerinin yüzde 7 olduğunun altını çizen Bakan Sarıeroğlu, Türkiye için yazılan kriz senaryoların hayata geçemediğine işaret ederek; “Hain darbe girişimine rağmen Türkiye güçlü ve istikrarlı şekilde büyümeye devam etti. Uluslararası kuruluşlar ürettikleri senaryolarla kaldı.  Ekonomik büyümede tarihi rekora ulaştık. Başarılı ve emin yürüyüşümüze devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

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