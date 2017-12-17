Bakanlık, Doğu Ekspresi İddialarına Cevap Verdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Doğu Ekspresi’nde yaşanan bilet sorunu hakkında açıklama yaptı. Biletlerin çok hızlı satıldığının altını çizen Bakanlık, talebin yüksek olduğunu ifade etti.

“Doğu Ekspresi’ne Olan Talep Yüksek”

Doğu Ekspresi’yle Ankara’dan Kars’a ulaşmak isteyen vatandaşlar bilet bulamamaktan dert yandı. Yer bulamadıkları için farklı ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldıklarını belirten yolcular, Bakanlıktan buna bir çözüm getirmesini istedi.

Doğu Ekspresi’yle alakalı iddialar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Ekspres dahilindeki yer alan tüm vagon biletlerinin kısa sürede tükendiği ifade edilerek, “Doğu Ekspresine olan yüksek talep biletlerin kısa sürede tükenmesine neden oluyor” denildi. Bu kapsamda Bakanlığın özellikle bilet talebinin yüksek olduğu günlerde Eksprese ek vagonlar dahil ettiği ve talebi karşılamaya çalıştığı aktarıldı.

Şikayetler Bakanlığı Harekete Geçirdi

Doğu Ekspresi bilindiği üzere Ankara ile Kars arasında ucuz ve güvenli yolculuk hizmeti veriyor. Hizmetten yararlanmak isteyen yolcular ise bilet bulamamaktan şikayet ediyor. Konuyla ilgili bazı iddialar ortaya atılırken, ilgili bakanlık çıkan haberler sonrasında açıklama yaparak söz konusu iddiaları çürüttü. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı açıklamasında, Doğu Ekspresi biletlerinin bir ay önce satışa sunulduğunun altını çizdi. Biletlerin tüm vatandaşlara açık olarak satışa sunulduğuna vurgu yaptı. Bilet bulamama sorununun yoğunluktan kaynaklandığını aktararak, “Yüksek talep yanında tur şirketleri Doğu Ekspresinde yıllık olarak vagon kiralaması yapıyor. Şirketler fiyatlarını paket olarak belirliyor. Fakat kiralanan her bir vagon için Eksprese ek vagonlar dahil ediliyor” dedi.

Talebin karşılanması için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Ulaştırma Bakanlığı, talebin yüksek olduğu günlere özel ek vagon hizmetlerinin devam edeceğine vurgu yaptı.