Kullanılan Taşıt Kredisi 50 Milyar Liraya Yaklaştı

Otomotiv sektörü 2017 yılında satışları artırdı. Artan satışlar kullanılan otomobil kredilerinde de kendini hissettirdi. Buna göre Ocak ile Kasım aylarını kapsayan dönemde kullanılan taşıt kredisi tutarı 50 milyar liraya yakın bir seviyeye yükseldi.

Taşıt Kredisinde 11 Ayda Kullandırılan Kredi 50 Milyar Liraya Yaklaştı

Otomotiv sektörü gerek iç pazar satışlarıyla gerek ihracatla ülke ekonomisine büyük katkılar sağladı. 2017 yılının ilk 11 aylık dilimi dikkate alındığında kullanılan otomotiv kredisi tutarı 50 milyar lirayı buldu. Bu tutarın yüzde 52,7’lik bölümü finans şirketleri aracılığıyla tüketiciye sunuldu. 50 milyar liralık kredi hacminin yüzde 47,3’lük bölümünü ise bankaların otomobil kredileri oluşturdu. Kredi imkanlarından yararlanan binlerce tüketici yeni araçlarına kavuşmuş oldu.

Otomobil Hayali Kuranlar 2018’de Hayallerini Gerçeğe Dönüştürecek

Otomotiv kredileri hakkında bazı açıklamalar yapan ALJ Finans Genel Müdürü üzerinde çalışılan düzenlemeye işaret ederek, “Düzenlemenin tamamlanmasıyla araç kredisi kullandırma tutarı artış yönlü hareket edecek. Buda taşıt kredisi tüketicilerinin işine yarayacak. Şu anda bireysel kredi stokunun yaklaşık yüzde 39’lük bölümünü oluşturan otomobil kredileri yeni yılda daha fazla tüketiciye imkan sağlayacağından, bu oran artacak. Düzenlemenin peşinattaki tutarı geriye çekmesi tüketiciler için ilk artı olacak. Bunun yanında kullanılabilecek kredi tutarının artması tüketici açısından daha rahat ödemeyi beraberinde getirecek. Otomobil hayali kuran tüketiciler düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte alım yönlü davranışlar sergilemeye başlayacak. Ertelenen istekler 2018’de gerçeğe dönüşecek” dedi.

Yeni düzenlemenin iç pazardaki satışları hızlandıracağını belirterek, “Otomobil satın almak isteyenler eskisine kıyasla çok daha az peşinatla istedikleri aracı satın alma imkanına kavuşacak” şeklinde konuştu.