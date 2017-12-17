Kullanılan Taşıt Kredisi 50 Milyar Liraya Yaklaştı
Advert Advert Advert


Kullanılan Taşıt Kredisi 50 Milyar Liraya Yaklaştı


Kullanılan Taşıt Kredisi 50 Milyar Liraya Yaklaştı
Kullanılan Taşıt Kredisi 50 Milyar Liraya Yaklaştı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-17 Saat: 04:34:43
Anasayfa Otomotiv Kullanılan Taşıt Kredisi 50 Milyar Liraya Yaklaştı

Otomotiv sektörü 2017 yılında satışları artırdı. Artan satışlar kullanılan otomobil kredilerinde de kendini hissettirdi. Buna göre Ocak ile Kasım aylarını kapsayan dönemde kullanılan taşıt kredisi tutarı 50 milyar liraya yakın bir seviyeye yükseldi.

Otomotiv sektörü 2017 yılında satışları artırdı. Artan satışlar kullanılan otomobil kredilerinde de kendini hissettirdi. Buna göre Ocak ile Kasım aylarını kapsayan dönemde kullanılan taşıt kredisi tutarı 50 milyar liraya yakın bir seviyeye yükseldi.

Taşıt Kredisinde 11 Ayda Kullandırılan Kredi 50 Milyar Liraya Yaklaştı

Otomotiv sektörü gerek iç pazar satışlarıyla gerek ihracatla ülke ekonomisine büyük katkılar sağladı. 2017 yılının ilk 11 aylık dilimi dikkate alındığında kullanılan otomotiv kredisi tutarı 50 milyar lirayı buldu. Bu tutarın yüzde 52,7’lik bölümü finans şirketleri aracılığıyla tüketiciye sunuldu. 50 milyar liralık kredi hacminin yüzde 47,3’lük bölümünü ise bankaların otomobil kredileri oluşturdu. Kredi imkanlarından yararlanan binlerce tüketici yeni araçlarına kavuşmuş oldu.

Otomobil Hayali Kuranlar 2018’de Hayallerini Gerçeğe Dönüştürecek

Otomotiv kredileri hakkında bazı açıklamalar yapan ALJ Finans Genel Müdürü üzerinde çalışılan düzenlemeye işaret ederek, “Düzenlemenin tamamlanmasıyla araç kredisi kullandırma tutarı artış yönlü hareket edecek. Buda taşıt kredisi tüketicilerinin işine yarayacak. Şu anda bireysel kredi stokunun yaklaşık yüzde 39’lük bölümünü oluşturan otomobil kredileri yeni yılda daha fazla tüketiciye imkan sağlayacağından, bu oran artacak. Düzenlemenin peşinattaki tutarı geriye çekmesi tüketiciler için ilk artı olacak. Bunun yanında kullanılabilecek kredi tutarının artması tüketici açısından daha rahat ödemeyi beraberinde getirecek. Otomobil hayali kuran tüketiciler düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte alım yönlü davranışlar sergilemeye başlayacak. Ertelenen istekler 2018’de gerçeğe dönüşecek” dedi.

Yeni düzenlemenin iç pazardaki satışları hızlandıracağını belirterek, “Otomobil satın almak isteyenler eskisine kıyasla çok daha az peşinatla istedikleri aracı satın alma imkanına kavuşacak” şeklinde konuştu. 

otomotiv sektörü taşıt kredisi otomobil kredisi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek