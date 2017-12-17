ABD’nin Kudüs Açıklaması Filistin Esnafını Vurdu

Kudüs Ticaret Odası Başkanı ABD Başkanının açıklaması ardından, Kudüs gelen turist sayısının düştüğünü, azalan turistin kent esnafına ve işletmelere olumsuz yansıdığını aktardı.

Kudüs Otellerinde Rezervasyonlar İptal Ediliyor

Kentte faaliyet gösteren işletme sayısının 5.600’ü bulduğunu ifade eden Oda Başkanı Fadi el-Hidmi, “ABD Başkanı Trump’ın Kudüs açıklaması, çarşı esnafını olumsuz etkiledi. Turistik işletmeler son zamanların en durgun günlerini yaşıyor. Otellerdeki durum ise, rezervasyonlar iptal ediliyor. Yeni rezervasyonlarsa yok denecek kadar düşük” dedi.

Güvenlik Korkusu Turist Sayısını Düşürdü

Kudüs Ticaret Odası Başkanı turist sayısındaki düşüşün güvenlik gerekçesiyle yaşandığını dile getirerek, “Yapılan açıklama Kudüs esnafına hissedilir şekilde zarar verdi. Güvenlik nedeniyle Kudüs’e gelen turist sayısı gözle görülür derecede azaldı. Oysaki şu günlerde kentin dolup taşması gerekliydi. Çünkü Noel kutlamaları Ocak ayının ortasına kadar devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Eski Şehir’de bulunan surlar ve dini semboller nedeniyle Kudüs’e gelen turist sayısı normalin üzerinde olurdu. Bugünkü durum ise çok farklı!” şeklinde konuştu.

İsrail Baskısı Artacak

Yapılan açıklamadan en çok etkilenen sektörlerin turistik işletmeler olduğuna dikkat çekerek, “ABD Başkanı tarafından yapılan açıklama sayısı 370’i bulan Eski Şehir esnafıyla, 5.600 Kudüs esnafında işleri durma noktasına getirdi” dedi. Kent esnafının ve işletmelerin durumdan şikayetçi olduğunu belirterek, “Filistin halkı ve esnafı bugüne kadar çok sayıda sorunla karşı karşıya kaldı. Fakat bugün gelinen nokta işleri bambaşka bir konuma taşıdı. İsrail bu kararla birlikte Filistin halkı ve esnafı üzerindeki baskısını daha da artıracak. Bunun yanında kent genelindeki arsa fiyatları ve konut fiyatları büyük ihtimalle daha da yükselecek” ifadelerini kullandı.