EMD’nin İzmir Şubesi 28 Yaşını Kutladı

Ekonomi Muhabirleri Derneğinin İzmir şubesi, kuruluşunun 28. yılını kutladı. Derneğin yıldönümü kutlamalarında, Türk Ekonomisine Katkı Ödülü de sahibini buldu.

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi 28. Yılını Kutluyor

Ekonomi Muhabirleri Derneğinin İzmir şubesi kuruluşunun 28. yılını keyifli bir organizasyonla kutladı. Kutlamalar EBSO Sanayiciler Kulübü’nde yapıldı. Organizasyonda dernek tarafından verilen Türk Ekonomisine Katkı Ödülü de yeni sahibine verildi. Ödülün bu yılki sahibi Türk Eximbank oldu. Banka adına ödülü alan Genel Müdür Adnan Yıldırım, tören sonrasında basınla bir araya geldi.

Her 100 Doların 27’si Türk Eximbank’tan

Genel Müdür Adnan Yıldırım yaptığı konuşmada, 2018 yılında ihracata yönelik finans desteklerinin artacağı sinyalini verdi. “İhracat finansmanı konusunda 2018 yılı planlarımızı ve hedeflerimizi netleştirdik. Türk Eximbank olarak ihracatçıya sağladığımız finans desteğimiz daha da artacak. Destekteki payımız yüzde 27’nin üzerine çıkacak. Bugün ihracata verdiğimiz finans desteği her bir 100 doların 27’sini oluşturuyor. Yani gerçekleşen her 100 doların 27 dolarını Türk Eximbank aracılığıyla ihracatçımıza sağlıyoruz” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı: “Yerel Televizyon Kanalının Olmaması Büyük Eksiklik”

Ekonomi Muhabirleri Derneğinin İzmir şubesinin kuruluş yıldönümü kutlamalarında yer alan diğer bir isim EBSO Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Ender Yorgancılar organizasyonda yaptığı konuşmada basının ekonomi üzerindeki etkilerini aktardı. “Gerek ülke ekonomisinin gerekse sanayinin ilerlemesinde basının yeri ret edilemez” diyen Yorgancılar, “İzmir’in en büyük eksikliği yerel olarak faaliyet gösteren bir televizyon kanalının olmaması. Bunu büyük bir eksiklik olarak adlandırıyoruz” şeklinde konuştu.