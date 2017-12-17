EMD’nin İzmir Şubesi 28 Yaşını Kutladı
Advert Advert Advert


EMD’nin İzmir Şubesi 28 Yaşını Kutladı


EMD’nin İzmir Şubesi 28 Yaşını Kutladı
EMD’nin İzmir Şubesi 28 Yaşını Kutladı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-17 Saat: 05:53:11
Anasayfa Eko Gündem EMD’nin İzmir Şubesi 28 Yaşını Kutladı

Ekonomi Muhabirleri Derneğinin İzmir şubesi, kuruluşunun 28. yılını kutladı. Derneğin yıldönümü kutlamalarında, Türk Ekonomisine Katkı Ödülü de sahibini buldu.

Ekonomi Muhabirleri Derneğinin İzmir şubesi, kuruluşunun 28. yılını kutladı. Derneğin yıldönümü kutlamalarında, Türk Ekonomisine Katkı Ödülü de sahibini buldu.

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi 28. Yılını Kutluyor

Ekonomi Muhabirleri Derneğinin İzmir şubesi kuruluşunun 28. yılını keyifli bir organizasyonla kutladı. Kutlamalar EBSO Sanayiciler Kulübü’nde yapıldı. Organizasyonda dernek tarafından verilen Türk Ekonomisine Katkı Ödülü de yeni sahibine verildi. Ödülün bu yılki sahibi Türk Eximbank oldu. Banka adına ödülü alan Genel Müdür Adnan Yıldırım, tören sonrasında basınla bir araya geldi.

Her 100 Doların 27’si Türk Eximbank’tan

Genel Müdür Adnan Yıldırım yaptığı konuşmada, 2018 yılında ihracata yönelik finans desteklerinin artacağı sinyalini verdi. “İhracat finansmanı konusunda 2018 yılı planlarımızı ve hedeflerimizi netleştirdik. Türk Eximbank olarak ihracatçıya sağladığımız finans desteğimiz daha da artacak. Destekteki payımız yüzde 27’nin üzerine çıkacak. Bugün ihracata verdiğimiz finans desteği her bir 100 doların 27’sini oluşturuyor. Yani gerçekleşen her 100 doların 27 dolarını Türk Eximbank aracılığıyla ihracatçımıza sağlıyoruz” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı: “Yerel Televizyon Kanalının Olmaması Büyük Eksiklik”

Ekonomi Muhabirleri Derneğinin İzmir şubesinin kuruluş yıldönümü kutlamalarında yer alan diğer bir isim EBSO Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Ender Yorgancılar organizasyonda yaptığı konuşmada basının ekonomi üzerindeki etkilerini aktardı. “Gerek ülke ekonomisinin gerekse sanayinin ilerlemesinde basının yeri ret edilemez” diyen Yorgancılar, “İzmir’in en büyük eksikliği yerel olarak faaliyet gösteren bir televizyon kanalının olmaması. Bunu büyük bir eksiklik olarak adlandırıyoruz” şeklinde konuştu.

ekonomi muhabirleri derneği türk eximbank emd izmir şubesi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek