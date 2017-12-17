2018 Yılı Elektrik Güvence Bedelleri Belirlendi
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2018 Yılı Elektrik Güvence Bedelleri Belirlendi


2018 Yılı Elektrik Güvence Bedelleri Belirlendi
2018 Yılı Elektrik Güvence Bedelleri Belirlendi Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-17 Saat: 06:22:09
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik güvence bedellerine yönelik düzenleme yaptı. Düzenlemede Türkiye İstatistik Kurumu verileri dikkate alındı. Buna göre meskenlerde güvence bedeli 118,5 liraya olarak uygulanacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik güvence bedellerine yönelik düzenleme yaptı. Düzenlemede Türkiye İstatistik Kurumu verileri dikkate alındı. Buna göre meskenlerde güvence bedeli 118,5 liraya olarak uygulanacak

EPDK 2018 Yılında Geçerli Olacak Fiyatları Belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle elektrik güvence bedelleri yeniden belirlendi. Düzenleme Resmi Gazatede yayımlandı. İlana göre yeni elektrik güvence bedelleri 2018’in ilk gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Sanayi Ve Ticarethanelerdeki Güvece Bedeli Kilovat Başına 67,30 Lira

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yaptığı düzenlemeyle sanayi ve ticarethanelerdeki elektrik güvence bedellerini her bir kilovat için 67 lira 30 kuruş olarak belirledi. Konut, şehit ailesi ve gaziler için belirlenen rakam 23 lira 70 kuruş oldu. Tarımsal sulama ve aydınlatmadaki güvence bedeli ise 31 lira 90 kuruş olarak ilan edildi.

Meskenlerdeki Güvence Bedeli 118,5 Lira

Resmi Gazetedeki ilana göre konutlardaki bağlantı gücü 5 kilovattan az olmayacak. Buna istinaden elektrikteki güvence bedeli minimum 118 lira 50 kuruş olarak alınacak. Tüketiciler güvence bedelinin yanında damga vergisi ödemesi, kesme – bağlama ücreti de ödeyecek. Bunlara ek olarak yapılacak diğer bir ödeme ise dosya bedeli olacak.

Kesme – Bağlama Alçak Gerilimde 26,8 Lira Oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun son düzenlemesi ardından elektrik aboneleri kesme ve bağlama işlemlerinde alçak gerilimde 26 lira 80 kuruşluk ödeme yapacak. Orta gerilime 136 lira 20 kuruşluk kesme ve bağlama bedeli alınacak.

Tüm bu düzenlemeler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2017 yılının kasımına ilişkin TÜFE verileri baz alınarak yapıldı. 

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