Bakan Eroğlu: Altından Su Akacak, Üstünden Bal
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Bakan Eroğlu: Altından Su Akacak, Üstünden Bal


Bakan Eroğlu: Altından Su Akacak, Üstünden Bal
Bakan Eroğlu: Altından Su Akacak, Üstünden Bal Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-17 Saat: 06:44:19
Anasayfa Eko Gündem Bakan Eroğlu: Altından Su Akacak, Üstünden Bal

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yeni bir proje için düğmeye bastı. Melen Suyu Projesi isale hattı üzerinde yapılacak çalışmayla bal üretimine büyük katkılar sağlanacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yeni bir proje için düğmeye bastı. Melen Suyu Projesi isale hattı üzerinde yapılacak çalışmayla bal üretimine büyük katkılar sağlanacak.

Melen Suyu Projesi, Yeni Bir Projeye Kapı Araladı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Melen Suyu Projesini mega kentin içme suyu ihtiyacını karşılamak adına hayata geçirmişti. Bakanlık şimdiyse aynı proje üzerinde yeni bir çalışma yapmaya hazırlanıyor. Buna göre projenin isale hattı üstündeki topraklarda bal ormanı oluşturulacak. Şuanda çorak şekilde olan arazi bal ormanlarına dönüştürülecek. 95 kilometrelik alanda yapılacak çalışma bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin artmasını sağlayacak. 3 adetlik bal ormanı bölge halkına yeni bir gelir kapısı aralayacak.

7 Milyon Adet Fidan Dikilecek

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan söz konusu arazideki çalışmalar tamamlandı ve fide ekim çalışmaları şimdiden başladı. Ekilen fidanlar arasında akasya, defne ıhlamur, biberiye, kekik ve lavanta gibi türlerin olduğu ifade edildi. Bu kapsamda alana 7 milyon adetlik fidan ekeceklerini aktaran yetkililer, ormanların organik bal üretimi için önemli olduğuna dikkat çekti.

Proje hakkında açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, “Melen Suyu Projesi İstanbul ilinin içme suyu sorununa uzun vadede çözüm getirecek. Kentin ihtiyacı olan içme suyunu projeyle garanti altına almayı hedefliyoruz. Bu projeyi yaparken toprağın altı kadar üzerini de değerlendirmek istedik. Bu nedenle çorak araziyi bal üretim merkezi haline getirmek istedik. Bakanlığımız bünyesinde yaptığımız çalışmalarda sona geldik ve gördük ki, gerçekten güzel bir proje oldu. Toprağın altından su akarken, üzerinden de bal akıtılacak bir proje ortaya çıktı” şeklinde konuştu. 

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