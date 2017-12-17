Turizmde Hedef 50 Milyon Yabancı!
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Turizmde Hedef 50 Milyon Yabancı!


Turizmde Hedef 50 Milyon Yabancı!
Turizmde Hedef 50 Milyon Yabancı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-17 Saat: 07:21:30
Anasayfa Turizm Turizmde Hedef 50 Milyon Yabancı!

TBMM Genel Kurulu’nun 2018 Yılı Merkezi Yönetim bütçe maratonu devam ediyor. Kurulda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı turizm sektörünün 2017’ye iyi başladığını ifade ederek, 11 ayda Türkiye’ye gelen turist sayısını 30 milyona yaklaştığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nun 2018 Yılı Merkezi Yönetim bütçe maratonu devam ediyor. Kurulda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı turizm sektörünün 2017’ye iyi başladığını ifade ederek, 11 ayda Türkiye’ye gelen turist sayısını 30 milyona yaklaştığını söyledi.

“Turist Sayısı Geçen Yıla Göre Yüzde 28 Arttı”

2017 yılının Ocak – Kasım aylarını kapsayan dönemine ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Numan Kurtulmuş, turizm sektöründeki canlanmanın hissedilir derecede olduğunu aktardı. “Yılın ilk 11 aylık diliminde turist sayısı, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 oranında arttı. Ülkemize gelen turist sayısı bu dönemde 29 milyon 100 bine kadar yükseldi. Yılsonuna kadar Türkiye’yi ziyaret etmesi beklenen yabancılarla birlikte 2017 yılını 31 milyon 400 bin kadar turistle geride bırakacağımızı tahmin ediyoruz” diyen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turizmden elde edilecek gelirinse 26 milyar dolar olarak öngörüldüğü ifade etti.

Turizmde 2023 Hedefi 50 Milyar Dolar

Türkiye’nin turizm hedeflerinden bahseden Kurtulmuş, “2023’e geldiğimizde hedefimiz en az 50 milyon turist. Turizm gelirindeki hedefimizse 50 milyar dolar gibi dev bir akış. Turizmdeki önceliğimiz sezonu tüm yıla eşit olarak yaymak. Bölgelerin tüm potansiyelini turizme dahil etmek” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi Kültür Vadisi Olacak

Atatürk Kültür Merkezi hakkında da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı, projeyi mühendislik harikası olarak adlandırdı. Projenin uluslararası bir konuma taşınacağını belirterek, “Atatürk Kültür Merkezi, Taksim’le bir bütün haline gelecek. Proje dahilinde yer alan salonların kapasitesi 4.835 kişiyi bulacak. 100 bin metre karelik devasa kapalı alanı ile kültür vadisine dönüşecek” ifadelerini kullandı. 

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