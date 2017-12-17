SMS İle İcra Tehdidi Yargıya Taşınabilir

Tüketici hukuku her geçen gün daha fazla önem kazanırken firma ve avukatlık bürolarının ödemelerini tahsil edebilmek amacı ile gerçekleştirdikleri işlemler ise şaşırtıcı olmaya başladı. Henüz yasal süreci yeni başlamış ya da devam eden, kimi durumlarda ise henüz tüketiciye tebliğ dahi edilmemiş borçlar için bazı avukatlık büroları SMS mesajları gönderiyor, tüketiciyi arıyor. Bazı durumlarda tüketici ile aynı soy ismine sahip kişilere ulaşılarak borcun ödenmemesi durumunda icraya verileceği belirtiliyor.

Birçok Şikayet Geldi

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük tarafında yapılan açıklamada konu ile ilgili kendilerine birçok şikayet geldiği belirtildi. Son dönemde özellikle cep telefonu, internet, elektrik gibi aboneliklerden kaynaklanan alacak-borç ilişkilerinde tüketicilerin faturaya itiraz etmesine rağmen alacaklıların tahsilatı avukatlarına devrettiğini belirten Küçük avukatların da konu ile ilgili yasal olmayan yollara başvurduğunu beyan etti.

Tahsil Bürosu Gibi Çalışan Avukatlık Büroları Var

Bazı avukatlık bürolarının sadece kesinleşmemiş alacakların tahsili için çalışarak vatandaşları taciz ettiğiniz ifade eden Küçük özellikle haciz tehdidi ile vatandaşın korkutulmasının yanlış olduğu beyan edildi. Kurdukları telefon sistemleri ile tahsil bürosu gibi çalışan bu büroların yasaların kendilerine tanıdığı hakları kötüye kullandığını beyan eden Küçük konu ile ilgili şikayetlerin barolara ya da Türkiye Barolar Birliği’ne yapılabileceğini dile getirdi. Baroya yapılacak şikayetlerde avukatın isminin direk olarak verilmesi gerektiğini ifade eden Küçük konu ile ilgili her türlü sorunda derneklerinin tüketicilere destek olduğunu da sözlerine ekledi.