Türkiye Antarktika’da Danışman Ülke Olma Yolunda İlerliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika Antlaşmalar Sistemi Sekreteryası tarafından, Türkiye'nin Madrid Çevre Protokolü'nü imzalamasının tüm danışman ve gözlemci ülke üyelerine resmi olarak bildirildiğini belirterek, bu sayede Antarktika Projesi’ndeki asıl amaç olan 'danışman ülke' statüsüne geçebilmek yolunda önemli bir aşama tamamlanmış oldu, dedi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Cumhurbaşkanlığı’nın bünyesinde Antarktika’da kurulacak Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü’nün çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü'nün, ülkemizin gelecekte Antarktika kıtasında bilimsel, teknolojik, ekonomik ve siyasal boyutları ila söz sahibi olabilmesi noktasında büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Özlü, hiçbir ülkeye ait olmayan kıtada 53 ülkenin bayrağının dalgalandığını söyledi. Dünyada mevcut buzulların yüzde 90'ına ve tatlı su rezervlerinin ise yüzde 70'ine sahip olan kıtanın, dünya nüfusunun kurtuluşu şeklinde görüldüğünü açıklayan Özlü, ülkemizin Antarktika kıtasında bilimsel araştırma üssü kurma çalışmalarının oldukça hızlandığını sözlerine ekledi.

Amaç Antarktika’nın Yönetiminde Söz Sahibi Olmak

Bakan Faruk Özlü, bu amaçla 1. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin, 9 bilim insanının da katılımı ile 26 Şubat-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildiğini hatırlatarak, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin de farklı bilim dallarını içerecek geniş katılımla 15 Şubat-1 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Antarktika'da kurulacak "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü" sayesinde Antarktika Antlaşmalar Sisteminde "gözlemci ülke" statüsünde bulunan ülkemizin, artık "danışman ülke" statüsüne geçerek kıtanın yönetiminde söz sahibi olmayı amaçladıklarını vurgulayan Özlü, söz konusu kıtada danışman ülke statüsüne geçmenin gerekliliklerinden birinin de burada bilimsel araştırma üssü kurulması olduğunu ifade etti.