Havelsan Körfez Bölgesinde Yeni Sözleşmeler Gerçekleştirecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Projesi imza törenine katılarak basın mensupları ile bir araya geldi. Kuveyt'te düzenlenen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na katılan HAVELSAN’ın, Elektronik Harp Test ve Eğitim Sahası çözümü, sahadaki askeri personelin anlık haberleşmesine olanak veren uygulamaları ve bünyesine kattığı Quantum3D şirketinin görüntü üretecini sergilediğini belirten Canikli firmanın ürünlerinin Körfez ülkeleri tarafından ilgiyle karşılandığını ifade etti.

Katar’da Ofisimiz Var

Havelsan’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay Katar’da 3 yıldan bu yana hizmet verdiklerini ve bu ülkede ofislerinin bulunduğunu belirtti. Bu ülkede imzalanmış ve imza aşamasına gelmekte olan birçok anlaşmalarının bulunduğunu dile getiren Atalay bölge ülkelerinden Umman’a yönelik çalışmalarının da sözleşme döndürüldüğünü ifade etti.

Kuveyt İle İlgili Çalışmalarımız Devam Ediyor

Kuveyt ofisinin de 2018 başında açılacağını düşündüklerini belirten Atalay bu şekilde Kuveyt’teki sanayi kurumları ve üniversiteler ile iş birliği içerisinde çeşitli projeler geliştirmek istediklerini de dile getirdi. Atalay teklif verdikleri ve de sözleşme aşamasında gelen farklı projelerinin bulunduğunu ifade ederek Kuveyt ile yürüttükleri görüşmelerde öncelikli ve en hızlı geliştirilebilecek alanın eğitim ve test konuları olduğunu anlattı. Kuveyt ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirten Atalay bu ülkede önemli bir potansiyel gördüklerini de sözlerine ekledi.