Bakan Sarıeroğlu’ndan Taşeron Açıklaması
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Bakan Sarıeroğlu’ndan Taşeron Açıklaması


Bakan Sarıeroğlu’ndan Taşeron Açıklaması
Bakan Sarıeroğlu’ndan Taşeron Açıklaması Hatice Demir - Tarih: 2017-12-17 Saat: 09:39:56
Anasayfa Eko Gündem Bakan Sarıeroğlu’ndan Taşeron Açıklaması

Bakan Sarıeroğlu taşeron konusundaki çalışmalarının sonucunun sadece birkaç gün içerisinde netleşeceğini ve bu tüm kamuoyunun konu hakkında bilgi sahibi olacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ülkemizde iş gücünün bir milyon 128 bin artarak 32 milyon 215 bin seviyesine ulaştığını belirtti. Açıklamasında iş gücüne katılım oranının da yüzde 53,6 seviyesine yükseldiğini belirten Bakan istihdam oranların ise yüzde 47,9 seviyesine geldiğini ifade etti. İşsizlik oranının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2016 Eylül ayında yüzde 11,3 olarak gerçekleşmesinin ardından düşüş eğilimini sürdürerek şu anda yüzde 10,6 olarak gerçekleştiğini ifade eden Bakan Sarıeroğlu, hane halkı iş gücü anketi sonuçlarımıza bakıldığında ise kadınların şu andaki yaşadığımız büyüme sürecine etkisinin yüksek oranda olmasının sevindirici olduğunu açıkladı. Kadınların iş gücüne katılım oranının geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 1 puan artmış durumda olduğunu açıklayan Bakan, 10 milyon 470 bin kadının iş gücünde aktif olarak yer aldığını sözlerine ekledi.

Taşeron Konusunda Çalışmalar Devam Ediyor

Bakan Sarıeroğlu, çok bir zaman içinde bütün detayları kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade ederek şu anda 100 bin kişi kamuda işçi olarak çalıştığını ve bu konuda çalışmalara ilk başladıklarında 450 bin kişinin taşeron yasasından yararlanabileceğini vurguladıklarını ancak 4,5 katı taşeron işçinin kadroya alınmasının planlandığını dile getirdi. Belediyelerimizde görev yapan 400 bin kişinin de istihdamlarını sağlayacaklarını belirten Bakan geçici mevsimlik işçilerin çalışma sürelerini beş ay yirmi dokuz günden, gelen talep doğrultusunda dört ay kadar daha uzatıldığını, 4/C’li çalışanların da 4/B’ye geçişlerinin sağlanacağını ifade etti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
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