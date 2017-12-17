Şehir Hastaneleri Yapıldı Eski Hastaneler Yıkılacak
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Şehir Hastaneleri Yapıldı Eski Hastaneler Yıkılacak


Şehir Hastaneleri Yapıldı Eski Hastaneler Yıkılacak
Şehir Hastaneleri Yapıldı Eski Hastaneler Yıkılacak Hatice Demir - Tarih: 2017-12-17 Saat: 09:53:07
Anasayfa Eko Gündem Şehir Hastaneleri Yapıldı Eski Hastaneler Yıkılacak

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, şehir hastanelerinin faaliyete geçmesi ile birlikte eski devlet hastanelerinin yıkılacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş basın mensuplarına verdiği bilgilerde şehir hastanelerinin hizmete girmesi ile birlikte eskimiş, depreme dayanıksız durumda olan bazı hastanelerin yıkılacağını belirtti. İstanbul’da yer alan Şişli Etfal hastanesinin yıkılarak Seyrantepe’de yapılacak olan yeni binaya taşınacağını belirten Gümüş Okmeydanı hastanesinin de yıkılacağını ve aynı yere yeni bir binada daha kaliteli hizmet sunabilecek bir binanın yapılacağını belirtti. Kartal hastanesinin de yıkılıp yerine yenisinin yapılacağını açıklayan Gümüş, Haydarpaşa hastanesinin ise tarihi binası haricindeki binalarının yıkılacağını ve yerine tarihi dokuya uygun yeni binalar yapılacağını ifade etti.

Aciller Denetlenecek

Müsteşar Eyüp Gümüş, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın hastanelerin acil bölümlerinde yaşanan yoğunlukların nedeninin tam olarak belirlenmesi amacı ile başlattığı çalışmayı hatırlatarak acil servislerin izlenmesi projesi hakkında da bilgi verdi. Gümüş tüm acil servislerin 7/24 kamera sistemleri ile izlenmeye başlandığını belirterek bu sistem ile hasta yoğunluğu oluşan noktaların cep telefonları üzerinden görülebileceği belirtildi. Mobil uygulamalarda hastanelerin müsaitlik durumlarının görüntüleneceğini ifade eden Gümüş, yeşil renkli acil servislerin sakin, kırmızı renkli acil servislerin ise yoğun olduğunun görülebileceğini söyledi.

Poliklinikler 23.00’e Kadar Mesai Yapacak

Gümüş günde 500’ün üzerinde hastaya bakan 200’den fazla acil servisimiz olduğunu belirterek hastanelerin acil servislerine başvuranların büyük çoğunluğunun acil hastası olmadığını, çalışan insanların polikliniklerden yararlanamadıkları için acillerde dertlerine çözüm aradıklarını dile getirdi. Polikliniklerden yararlanma konusunda sorun yaşayan vatandaşlar için belirli bölgelerde poliklinik hizmetlerinin 23.00’e kadar uzatılacağını belirten Gümüş bu sayede insanların hem acil servislere gitmekten vazgeçeceğini hem de daha doğru bir tedavi ile sağlıklarına daha çabuk kavuşacaklarını sözlerine ekledi.

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