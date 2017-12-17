Kamu Yatırımlarında Bitiş Süresi Kısaldı

Ülkemizde son yıllar içerisinde Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli’nin de arasında yer aldığı çok sayıda proje hizmete sunulurken, İstanbul Yeni Havalimanı, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Gebze-Halkalı banliyö hattı gibi çok sayıda mega projenin de yapımına başlanıldı. 2018 Yılı Bütçe Sunuş Kitapçığı’nda yer alan verilere göre önümüzdeki yıl özel sektörün üretken ve yenilikçi yatırımlarını destekleyecek çok çeşitli alt yapı çalışmalarına kaynak aktarılmaya devam edilecek.

Yatırımların Bütçe İçerisindeki Payı da Arttı

Yayımlanan verilere göre yatırım ödenekleri geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 10 artış gösterirken bütçede yatırıma ayrılan pay da ciddi artış yaşandı. 2002 yılında bütçeden yatırımlara ayrılan pay yüzde 6,6 ile sınırlı ilen 2018 yılında bütçeden yatırımlara ayrılacak olan pay yüzde 11,2 olarak gerçekleşecek. Yatırıma ayrılacak kaynak ise 77,6 milyar liradan 85,1 milyar liraya yükselecek.

Otoyol Yatırımları Hızlandı

Yol kusuru nedeniyle yaşanan ölümlü trafik kazalarının azalması amacı ile otoyollarda gerçekleştirilen çalışmalar da dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. 2003 yılında toplam otoyol uzunluğu bin 714 kilometre iken bu yıl 2 bin 622 kilometreye ulaştı. 4 bin 387 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu ise 23 bin 415 kilometre seviyesine yükseldi. Köprü ve viyadük sayısı ise 5 bin 967’den 8 bin 256’ya ulaştı.