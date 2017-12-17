Enerji Tüketiminin Yüzde 40’ı Elektrik Olacak

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nin ev sahipliğinde, Sabancı Grubunun yöneticisi Güler Sabancı’nın da katılı ile gerçekleşen Dünya Enerji Görünümü 2017 Raporu’nun Türkiye sunumu dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Elektriğin enerjiden daha hızlı büyüme kaydettiğini ifade eden IICEC Onursal Başkanı ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yakın gelecekte dünya genelinde elektriğe olan talebin yüzde 60’tan fazla büyüyeceğini ve elektriğin 2040 yılına kadar nihai tüketimin yüzde 40’ını oluşturacağını belirtti. Birol bu büyümenin petrolün son 25 yıldaki büyümesine eşit olduğunu ifade ederek bu alanın öneminin altını çizdi.

Devlet Politikaları Bu Sektörü Desteklemelidir

Sabancı Üniversitesi IICEC Direktörü Carmine Difiglio konu ile ilgili yaptığı konuşmasında araştırmalar ve devlet politikalarının, sektörün sürdürülebilir aksiyonları ile desteklenmesi gerektiğini aksi takdirde iki tarafında kesin çıktılar üretemeyeceğini ifade etti.

Elektrikte Liberalleşme Tamam Sıra Doğalgazda

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda Türkiye’nin avantajlı bir konumda olduğunu ifade eden TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ülkemizin enerji talebinin her yıl yüzde 5 arttığını, elektrik enerjisinin üretim ve dağıtımı aşamasında önemli bir liberal adım atıldığını ve aynı şeyin doğalgazda da gerçekleştirilmek istenildiğini belirterek bu konudaki atılması gereken adımların profesyonel bir şekilde düzenlenmesinin her iki taraf için de oldukça önemli olduğunun altını çizdi.