HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bozdağ: 2018'de İran Yatırımları Hız Kazanacak!
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HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bozdağ: 2018'de İran Yatırımları Hız Kazanacak!


HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bozdağ: 2018'de İran Yatırımları Hız Kazanacak!
HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bozdağ: 2018'de İran Yatırımları Hız Kazanacak! Pınar Çürük - Tarih: 2017-12-17 Saat: 11:20:14
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Arnavutköy Sanayici İşadamları Derneği (HASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, gelecek yıl yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katar'da iş yapan firmaların daha çok Yemen, Dubai, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkeleri olduğunu söyleyen Arnavutköy Sanayici İşadamları Derneği (HASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, fakat onların da kendi aralarında bir takım problemlerinin olduğunu, bunun neticesinde orada iş yapan şirketlerin kovulduğunu, Türk iş adamlarının Katar'da 110 milyar dolar değerinde pazarı devralabileceğini söyledi.

HASİAD olarak son zamanlarda Katar ve İran'la yeni iş birliklerine doğru yöneldiklerini söyleyen Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılın ekim döneminde İran'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak , ziyaret sonrasında ülkeye giderek 8 milyon dolar değerinde anlaşma yapıldığını söyledi.

İran ile yapılan ortaklık olanaklarının çok avantajlı olduğunu söyleyen Bozdağ, 22 iş adamı ile birlikte İran'ı ziyarette bulunduklarını, bir kaç günlük zaman zarfında 8 milyon dolar değerinde anlaşma sağlandığını, halen daha hem bizim hem de onların yapacakları yatırımlar üzerine konuşulduğunu, İran'da Türk yatırımcılar için 10 bin hektar büyüklüğünde arazi ayarlandığını, hem ücretsiz yer ve elektrik, hem de işçi ücretlerinin yarısını kendileri karşılayacakları şekilde geniş bir hazırlık yaptıklarını söyledi.

Bozdağ: 2. El Makine Parkuruna Bile Razılar

Kendilerinde bulunan ikinci el makine parkuruna bile razı olduklarını söylediklerini ifade eden Bozdağ, İranlıların sadece Türk iş adamlarının gelmelerini istediklerini, şuanda İran'da 30 milyar dolar değerinde pazarın açıldığını, İran'ın Türkiye ile bağlantı kurduğunu ve alım gerçekleştireceklerini söyledi.

Türk ekonomi yönetiminin, iş dünyasının da İSO'nun İran kapsamında bir hayli yoğunlaştıklarını söyleyen Bozdağ, şuanda herhangi bir imzanın atılmadığını ancak İran ile Türkiye arasında anlaşmanın sağlandığını, karşılıklı olarak hukuki işlemlerin başlatıldığını, 2018'de Türk Şirketlerinin İran'daki yatırımlarının hızlı bir şekilde artış göstereceğine inandıklarını söyledi.

HASİAD İran Yatırımları Ekonomi Katar
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