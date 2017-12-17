e-Devlet'te Yenilikler! Çoklu Dil Desteği, İhtiyaca Göre Kategoriler, Mobil Cihazlara Uyumluluk...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,18 Aralık 2008 yılında 22 hizmet ile birlikte açılan e-Devlet'in, bugünden itibaren toplamda 35 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu, 2 bin 400'den fazla da hizmet sunduklarını söyledi.

e-Devlet ile birlikte, hem vatandaşların hem de şirketlerin internet üzerinden sunulan kamu hizmetlerine tek bir noktadan kolay bir şekilde erişim sağlayabilmeleri için kurulduğunu söyleyen Arslan, sisteme ise www.turkiye.gov.tr adresinden girildiğini, herkesin güvenli bir şekilde işlemlerini yaptığını söyledi.

e-Devlet'te hizmet çeşitliliği ile sayısının artması, mevcut arayüzü, kullanımdaki kolaylık, kullanıcının ihtiyacı karşılama noktasında yetersiz olma noktasında getirdiğini söyleyen Arslan, günümüzde en çok tercih edilen ve kullanılan portalları ve web sitelerinin, sağlamış oldukları içerikleri ile gelişmiş arama özellikleri sunduklarını, e-Devlet'in de bu kapsamda geliştirildiğini, 18 Aralık gününde 10. yılını dolduracak olan sistemin, yeni ara yüz tasarımında, arama işlevi ön plana alınarak, anasayfa üzerinden vatandaşların hizmetine direkt olarak, kolay ve hızlı bir şekilde erişmesinin sağlandığını söyledi.

e-Devlet Mobil Cihazlar ile Uyumlu Hale Getirildi!

e-Devlet kullanımlarının yarısından fazlasının mobil cihazlar üzerinden gerçekleştiğini söyleyen Arslan, portalın mobil teknoloji ile uyumlu hale getirildiğini belirtti.

Erişim Kolaylığı için Kategorilendirme Yapıldı

Mevcut tasarımda tüm hizmetlerin tek bir liste içinde sunulduğunu aktaran Arslan, ancak söz konusu durumunda vatandaşların ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşmalarını çok daha zor hal getirdiğini, yeni yapılan tasarım ile beraber sağlık, emniyet, ulaşım, eğitim ve benzeri gibi kategorilerin olduğunu, böylelikle de erişimin çok daha rahat olduğunu söyledi.

Çoklu Dil Desteği!

Aynı zamanda da engelli vatandaşların da daha kolay bir şekilde erişim sağlamaları için çalışmalar yapıldığını söyleyen Arslan, aynı zamanda da çoklu dil desteği alt yapısının oluşturulduğunu ifade etti.